По данным Mobiltelefon, китайский вариант смартфона OnePlus 11 начали блокировать в России и некоторых других странах (за исключением, само собой, Китая). Оповещение о блокировке появляется на главном экране.
Функциональность смартфона после такого «письма счастья» сильно ограничивается — например, становится невозможно совершать звонки. Обладателю аппарата предлагается обратиться за решением проблемы к продавцу.
Жалобы на блокировку китайского варианта OnePlus 11 за пределами Китая поступают и из других стран, например, из Индии. Пользователи жалуются на проблему на форуме техподдержки OnePlus. Решение проблемы уже найдено — нужно перепрошить смартфон с оболочки ColorOS на OxygenOS.
Китайский вариант OnePlus 11 блокируют в России. Как решить проблему?
Александр Кузнецов —
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Рекомендации
Рекомендации
Комментарии
+4544
На кой хрен вообще брать смартфоны для китайского рынка, когда есть Global? Сэкономить несколько тысяч, чтобы потом получить геморрой и тратить драгоценное время, очень странная затея
Сегодня в 11:53
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+19
Не по теме — Limp Bizkit шикарный клип сделали с Путиным, Байдёнышем, Зелёным, а ещё там товарищи Ким и Си, и Том Круз до кучи. Естественно DeepFake, но прям на злобу дня. Называется Out Of Style.
Сегодня в 12:08
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+56
Ну, хорошо, что хоть решение есть..
17 минут назад
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