Китайский вариант OnePlus 11 блокируют в России. Как решить проблему?

Александр



По данным Mobiltelefon, китайский вариант смартфона OnePlus 11 начали блокировать в России и некоторых других странах (за исключением, само собой, Китая). Оповещение о блокировке появляется на главном экране.

Функциональность смартфона после такого «письма счастья» сильно ограничивается — например, становится невозможно совершать звонки. Обладателю аппарата предлагается обратиться за решением проблемы к продавцу.



Жалобы на блокировку китайского варианта OnePlus 11 за пределами Китая поступают и из других стран, например, из Индии. Пользователи жалуются на проблему на форуме техподдержки OnePlus. Решение проблемы уже найдено — нужно перепрошить смартфон с оболочки ColorOS на OxygenOS.

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Комментарии

Lord
+545
Lord
А все прям умеют это делать и сразу кинулись прошивать.
Сегодня в 11:51
#
+4544
Carter_Mayers
На кой хрен вообще брать смартфоны для китайского рынка, когда есть Global? Сэкономить несколько тысяч, чтобы потом получить геморрой и тратить драгоценное время, очень странная затея
Сегодня в 11:53
#
+19
Юра из МУРа
Не по теме — Limp Bizkit шикарный клип сделали с Путиным, Байдёнышем, Зелёным, а ещё там товарищи Ким и Си, и Том Круз до кучи. Естественно DeepFake, но прям на злобу дня. Называется Out Of Style.
Сегодня в 12:08
#
+56
Nikodimus73
Ну, хорошо, что хоть решение есть..
17 минут назад
#