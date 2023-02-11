Китайский вариант OnePlus 11 блокируют в России. Как решить проблему?





По данным Mobiltelefon, китайский вариант смартфона OnePlus 11 начали блокировать в России и некоторых других странах (за исключением, само собой, Китая). Оповещение о блокировке появляется на главном экране.



Функциональность смартфона после такого «письма счастья» сильно ограничивается — например, становится невозможно совершать звонки. Обладателю аппарата предлагается обратиться за решением проблемы к продавцу.







Жалобы на блокировку китайского варианта OnePlus 11 за пределами Китая поступают и из других стран, например, из Индии. Пользователи жалуются на проблему на форуме техподдержки OnePlus. Решение проблемы уже найдено — нужно перепрошить смартфон с оболочки ColorOS на OxygenOS.

