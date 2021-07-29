





В Китае представлен смартфон Oukitel WP15 5G, который весит почти полкилограмма. Столь большой вес обусловлен двумя факторами: сильной защитой от внешних воздействий и очень ёмким аккумулятором.Oukitel WP15 5G получил прочный корпус с защитой от воды, пыли, ударов и прочих воздействий, выполненный по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810G. В смартфон установлен аккумулятор ёмкостью 15600 мАч, которого должно хватать на пару недель использования. Зарядка 18-ваттная, поэтому и заряжается он тоже относительно долго — примерно 5 часов.Производитель утверждает, что заряда в Oukitel WP15 5G хватит на 90 часов разговора по телефону в сети 5G или 54 дня работы в режиме ожидания. Устройство можно использовать как портативный зарядник, чтобы подпитывать энергией другие гаджеты вдали от розетки (например, в путешествиях).Остальная начинка Oukitel WP15 5G соответствует Android-смартфонам средней ценовой категории с небольшой претензией на субфлагманский уровень. В этом смартфоне используется экран диагональю 6,52 дюйма, процессор MediaTek Dimensity 700 со встроенным 5G-модемом, 8 ГБ оперативной памяти, 128-гигабайтный накопитель со слотом для карты памяти объёмом до 256 ГБ и модуль NFC с поддержкой бесконтактных платежей. Камера тройная — с 48-мегапиксельным главным сенсором, 2-мегапиксельным макро и 0,3-мегапиксельным датчиком глубины. В качестве операционной системы используется Android 11 с сервисами Google.Oukitel WP15 5G будет продаваться на AliExpress с 23 августа за 300 долларов, а затем цена увеличится до 500 долларов.