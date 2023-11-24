Китайцы массово скупают топовые видеокарты и переделывают их до неузнаваемости. Зачем?

Власти США запретили поставлять в Китай специализированные видеокарты, которые могут использоваться в серверах для работы нейросетей, но китайцы нашли способ обойти этот запрет. Они скупают видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090, переделывают их под свои нужды и перепродают.
Умельцы разбирают видеокарты, выпаивают с логической платы графический процессор Nvidia AD102, память GDDR6X и размещают их на специализированной печатной плате. На эту плату вместо массивной, тихой и не особо производительной системы охлаждения устанавливают турбинную — она компактнее, но шумит гораздо сильнее, поэтому не используется в обычных компьютерах, только в дата-центрах. Все эти манипуляции проделываются на специализированном оборудовании, поэтому на выходе получается качественный продукт. В любом случае каждая из усовершенствованных видеокарт проходит тщательное тестирование: на ней прогоняют несколько бенчмарков и приложений для работы с ИИ, чтобы убедиться, что производительность не снизилась.
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Переделанные таким образом видеокарты в Китае приобретают компании, работающие с нейросетями и искусственным интеллектом. Формально в страну ввозятся комплектующие для игровых компьютеров (что не запрещено санкциями), а что происходит с этими устройствами в дальнейшем, никак не отслеживается.