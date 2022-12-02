Китайцы создали идеальный iMac, исправив главный недостаток его дизайна

Группа китайских энтузиастов, именующих себя Io Technology, создала первый в мире 24-дюймовый iMac без «подбородка». Процесс модификации был довольно сложным, но результат впечатляет.В ролике, опубликованном в китайском сервисе BiliBili, специалисты рассказали, что вдохновлялись ‌iMac‌ G4 2002 года с симметричными рамками вокруг дисплея. Для создания кастомного iMac на M1 инженерам пришлось переместить большинство внутренних компонентов на заднюю часть корпуса.Для начала энтузиасты разобрали новый моноблок Apple и провели операцию по удалению подбородка — часть корпуса была срезана, а края отшлифованы. Затем они распечатали заднюю часть корпуса с увеличенной площадью для материнской платы и портов на 3D-принтере, после чего выплавили такую же деталь из анодированного алюминия.Новый корпус позволил также разместить логотип Apple с подсветкой на задней панели, что является отсылкой к старым моделям MacBook.В результате Io Technology получили модифицированный 24-дюймовый iMac с симметричными рамками вокруг дисплея в цвете Space Grey.Стоит отметить, что представленный в 2021 году iMac на чипе M1 неоднократно подвергался критике за широкую нижнюю рамку, на которой даже отсутствует «яблочный» логотип.Возможно, Apple когда-нибудь выпустит полностью безрамочный моноблок со сверхшироким дисплеем, но пока рядовыми пользователям приходится принимать iMac с «подбородками».