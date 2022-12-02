Apple iMac

Китайцы создали идеальный iMac, исправив главный недостаток его дизайна

Фархад

iMac M1

Группа китайских энтузиастов, именующих себя Io Technology, создала первый в мире 24-дюймовый iMac без «подбородка». Процесс модификации был довольно сложным, но результат впечатляет.

В ролике, опубликованном в китайском сервисе BiliBili, специалисты рассказали, что вдохновлялись ‌iMac‌ G4 2002 года с симметричными рамками вокруг дисплея. Для создания кастомного iMac на M1 инженерам пришлось переместить большинство внутренних компонентов на заднюю часть корпуса.

iMac M1

Для начала энтузиасты разобрали новый моноблок Apple и провели операцию по удалению подбородка — часть корпуса была срезана, а края отшлифованы. Затем они распечатали заднюю часть корпуса с увеличенной площадью для материнской платы и портов на 3D-принтере, после чего выплавили такую же деталь из анодированного алюминия.

Новый корпус позволил также разместить логотип Apple с подсветкой на задней панели, что является отсылкой к старым моделям MacBook.



В результате Io Technology получили модифицированный 24-дюймовый iMac с симметричными рамками вокруг дисплея в цвете Space Grey.

Стоит отметить, что представленный в 2021 году iMac на чипе M1 неоднократно подвергался критике за широкую нижнюю рамку, на которой даже отсутствует «яблочный» логотип.

Возможно, Apple когда-нибудь выпустит полностью безрамочный моноблок со сверхшироким дисплеем, но пока рядовыми пользователям приходится принимать iMac с «подбородками».

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+303
d’Autriche
Зато сзади теперь горб в районе жопы торчит. Да, его не будет видно, но прикол новых маков в одинаковой толщине по всей площади
час назад в 21:13
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+443
samOsebe
шикардос👍
час назад в 21:14
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