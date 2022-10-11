Надо брать Kickstarter

Китайцы возродили кассетники. Доставайте магнитолы из чуланов

Александр


Китайские разработчики из компании NINM Lab придумали, как подарить вторую жизнь древним магнитофонам, магнитолам, плеерам и прочей аудиотехнике, которая, казалось бы, осталась забытой в девяностых. Они изобрели кассету со встроенным Bluetooth-модулем — она называется Real Tape.

Ретро-гаджет выполнен в прозрачном корпусе и выглядит как типичная кассета из прошлого, но плёнку в ней не нужно перекручивать карандашом (тем более, что окружающее вряд ли поняли, чем вы занимаетесь). Разработчики предусмотрели подключение кассеты к смартфону или другому устройству через Bluetooth.



В кассету Real Tape встроен аккумулятор, Bluetoot-модуль и динамик, благодаря чему создаётся иллюзия, что кассетный магнитофон реально работает. В действительности кассета хоть и крутится, но звук издаётся не из кассетника, а не посредственно из неё, причём он передаётся со смартфона или другого источника.
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Комментарии

xpuzzlex
+32
xpuzzlex
Если звук из этой кассеты, то это баян полный, в магнитоле звук явно покруче того спикера, который установлен в этой китайщине. Как-то был у меня CD плеер Samsung с адаптером, как на картинке, но он передавал звук на магнитолу, а не сам пищал)
11 октября 2022 в 22:48
#
+355
NikTo xpuzzlex
Эта «кассета» — как раз адаптер, только звук не по кабелю передается, а по блютусу... недавно на Ютьюбе видел инструкцию, как самому такую приблуду сделать. Китайцы, наверное, тоже увидели)))
Сегодня в 02:23
#
+49
Bagsya
Думаю звук все таки с кассеты через звукосниматель передается в магнитофон на его колонки, иначе зачем вообще кассету вставлять в магнитофон, можно так слушать как она пищит.
11 октября 2022 в 23:09
#
+66
Analgin
Нахуа козе баян?! Блюпуп колонки рулят. Это так, баловство. Молодёж не заценит
11 октября 2022 в 23:14
#
+355
NikTo Analgin
Эт не для молодежи, а для буммеров, у которых любимые бумбоксы без дела на чардаке пылятся))
Сегодня в 02:18
#
+335
iGra
И на хрена эта дичь тогда вообще нужна?...
12 октября 2022 в 08:19
#
+355
NikTo iGra
Для буммеров, у которых любимые бумбоксы без дела на чардаке пылятся))
Сегодня в 02:18
#
Tigrolik
+525
Tigrolik
Такая штука это уже тоже ретро-гаджет. Раньше их в старые тачки с кассетниками брали.
12 октября 2022 в 08:56
#
–14
avgur011
Молодцы
12 октября 2022 в 10:58
#
+322
Geek
Шляпа! Я то думал:((( Кассета плёночная :((( Вспомнил как , карандашом перемотку делал:))))
Сегодня в 16:15
#