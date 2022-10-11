Китайцы возродили кассетники. Доставайте магнитолы из чуланов
Александр Кузнецов —
Китайские разработчики из компании NINM Lab придумали, как подарить вторую жизнь древним магнитофонам, магнитолам, плеерам и прочей аудиотехнике, которая, казалось бы, осталась забытой в девяностых. Они изобрели кассету со встроенным Bluetooth-модулем — она называется Real Tape.
Ретро-гаджет выполнен в прозрачном корпусе и выглядит как типичная кассета из прошлого, но плёнку в ней не нужно перекручивать карандашом (тем более, что окружающее вряд ли поняли, чем вы занимаетесь). Разработчики предусмотрели подключение кассеты к смартфону или другому устройству через Bluetooth.
В кассету Real Tape встроен аккумулятор, Bluetoot-модуль и динамик, благодаря чему создаётся иллюзия, что кассетный магнитофон реально работает. В действительности кассета хоть и крутится, но звук издаётся не из кассетника, а не посредственно из неё, причём он передаётся со смартфона или другого источника.
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