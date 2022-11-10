Компьютеры

Китайцы выпустили миниатюрную копию первого Mac Pro

Фархад

Chuwi corebox1


Китайский производитель электроники Chuwi представил новый компактный компьютер CoreBox 4-го поколения, который внешне напоминает старый Mac Pro 2006 года.

Гаджет оснащён процессором Intel Core i3-1215U (6 ядер/8 потоков), интегрированной графикой Intel UHD, сменным твердотельным накопителем на 512 ГБ (M.2 2280 PCIe), а также 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и слотом для дополнительного 2,5-дюймового жёсткого диска SATA или SSD.

Корпус компьютера изготовлен из алюминиево-магниевого сплава и поликарбоната. Chuwi CoreBox получил четыре разъёма USB-A (3.0), Gigabit Ethernet, DisplayPort, HDMI 2.0, порт Thunderbolt 4, а также 3,5-мм разъёмы для микрофона и наушников. Новинка поддерживает одновременную работу трёх 4K-мониторов.

Chuwi corebox

В комплект поставки входят блок питания мощностью 65 Вт и карта беспроводной связи с поддержкой Wi-Fi 6.

Компактный ПК Chuwi CoreBox 4-го поколения поступит в продажу в Китае в конце ноября по цене $449. О доступности в других странах пока нет информации.

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Источник:
GizmoChina
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