В Android масштабно обновили дизайн, но помимо этого, клавиатура Gboard получила удобное нововведение. Теперь в строке рекомендаций наиболее подходящее по мнению алгоритма слово выделяется. Об этом сообщает 9to5google.Наиболее подходящее слово также располагается по центру строки рекомендации. Теперь оно также выделяется цветом. Это решение должно сделать операционную систему интуитивно более понятной.Функция ранее появилась в бета-версии. Также она доступна в стабильной версии Gboard на Android. В версии клавиатуры на iOS такого нововведения еще нет.Ранее сообщалось, что в свежей бета-версии Android 12 появилась легендарная пасхалка. Google встраивает их в каждую новую версию Android, ее можно найти, только если знать где искать. Android 12 не стал исключением. Как найти пасхалку, мы рассказали.