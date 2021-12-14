





По данным нескольких аналитических агентств, в 2022 году компания Apple выпустит четыре флагманских смартфона — iPhone 14 (с экраном 6,1 дюйма), iPhone 14 Max (6,7 дюйма), iPhone 14 Pro (6,1 дюйма) и iPhone 14 Pro Max (6,7 дюйма). Аналитик компании Haitong International Securities Джефф Пу поделился информацией относительно старших моделей с приставкой Pro. Он во многом подтвердил информацию, которую обнародовал аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо, но добавил кое-что новое.Джефф Пу считает, что у iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будет 8 гигабайт оперативной памяти, как у многих флагманских смартфонов на базе Android. У Pro-моделей линейки iPhone 13 «всего» 6 ГБ ОЗУ. Аналитик также утверждает, что Apple вернёт в свой ассортимент модели с 64-гигабайтными накопителями (лайнап iPhone 13 начинается со 128 ГБ).Минг-Чи Куо и Джефф Пу сходятся во мнении, что Apple установит в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max камеру, которая сможет делать фотографии с разрешением до 48 Мп и снимать 8K-видео (опять же как топовые Android-смартфоны). Модули Ultra Wide и Telephoto, по их словам, будут оснащены 12-мегапиксельными сенсорами. Минг-Чи Куо указывает, что эти изменения выведут возможности фото- и видеосъёмки на iPhone на ещё более высокий уровень, максимально приближенный к профессиональному. Ролики с разрешением 8K, снятые на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, по словам Минг-Чи Куо, будут пригодны для просмотра через гарнитуру мешанной реальности, которую Apple планирует выпустить в следующем году.В камерах, которые будут установлены в Pro-версии iPhone 14, скорее всего, будет применяться технология, позволяющая получать финальный снимок смешиванием изображений, захваченных сразу несколькими модулями. Подобная технология используется в некоторых Android-сматфонах (например, в Samsung Galaxy S21 Ultra), она позволяет получать снимки очень высокого качества, поскольку задействует преимущества разных модулей камеры.