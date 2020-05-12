Nokia 125 и Nokia 150

Компания HMD Global объявила о выпуске новых сотовых телефонов Nokia 125 и Nokia 150. Они обладают цветными экранами, встроенными играми и FM-приёмниками, а аккумулятор рассчитан на несколько недель работы.

Характеристики Nokia 125:

  • Стандарты связи: GSM 900/1800; две SIM карты
  • Платформа: Series 30+
  • Процессор: MTK
  • Дисплей: 2,4-дюймовый, разрешение 240×320 пикселей
  • Камера: VGA с фонариком
  • Память: 4 МЬ ОЗУ
  • Коммуникации: Micro USB 2.0, аудиоразъём 3,5 мм
  • Аккумулятор: 1020 мАч
  • Прочее: игры, FM-радио
  • Размеры, масса: 132×50,5×15 мм,  91,3 г

Характеристики Nokia 150:

  • Стандарты связи: GSM 900/1800; две SIM карты
  • Платформа: Series 30+
  • Процессор: MTK
  • Дисплей: 2,4-дюймовый, разрешение 240×320 пикселей
  • Камера: VGA с фонариком
  • Память: 4 МБ ОЗУ, слот для microSD
  • Коммуникации: Bluetooth 3.0, Micro USB 2.0, аудиоразъём 3,5 мм
  • Аккумулятор: 1020 мАч
  • Прочее: игры, FM-радио, MP3 плеер
  • Размеры, масса: 132×50,5×15 мм, 90,54 г

Nokia 150 будет доступен в красном, голубом и чёрном цветах по цене 29 долларов. Nokia 125 выпущен чёрном и белом цветах и будет продаваться за 24 доллара. Цены в России пока неизвестны.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

Результаты поиска Все результаты Вышел самый доступный смартфон Nokia Результаты поиска Все результаты Вышел самый доступный смартфон Nokia

Смартфоны Nokia получат Android 10 Смартфоны Nokia получат Android 10

В России появились Nokia 7.2 и Nokia 6.2 В России появились Nokia 7.2 и Nokia 6.2