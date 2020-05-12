Стандарты связи: GSM 900/1800; две SIM карты

Платформа: Series 30+

Процессор: MTK

Дисплей: 2,4-дюймовый, разрешение 240×320 пикселей

Камера: VGA с фонариком

Память: 4 МЬ ОЗУ

Коммуникации: Micro USB 2.0, аудиоразъём 3,5 мм

Аккумулятор: 1020 мАч

Прочее: игры, FM-радио

Размеры, масса: 132×50,5×15 мм, 91,3 г

Стандарты связи: GSM 900/1800; две SIM карты

Платформа: Series 30+

Процессор: MTK

Дисплей: 2,4-дюймовый, разрешение 240×320 пикселей

Камера: VGA с фонариком

Память: 4 МБ ОЗУ, слот для microSD

Коммуникации: Bluetooth 3.0, Micro USB 2.0, аудиоразъём 3,5 мм

Аккумулятор: 1020 мАч

Прочее: игры, FM-радио, MP3 плеер

Размеры, масса: 132×50,5×15 мм, 90,54 г







Компания HMD Global объявила о выпуске новых сотовых телефонов Nokia 125 и Nokia 150. Они обладают цветными экранами, встроенными играми и FM-приёмниками, а аккумулятор рассчитан на несколько недель работы.Nokia 150 будет доступен в красном, голубом и чёрном цветах по цене 29 долларов. Nokia 125 выпущен чёрном и белом цветах и будет продаваться за 24 доллара. Цены в России пока неизвестны.