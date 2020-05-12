Компания HMD Global объявила о выпуске новых сотовых телефонов Nokia 125 и Nokia 150. Они обладают цветными экранами, встроенными играми и FM-приёмниками, а аккумулятор рассчитан на несколько недель работы.
Характеристики Nokia 125:
- Стандарты связи: GSM 900/1800; две SIM карты
- Платформа: Series 30+
- Процессор: MTK
- Дисплей: 2,4-дюймовый, разрешение 240×320 пикселей
- Камера: VGA с фонариком
- Память: 4 МЬ ОЗУ
- Коммуникации: Micro USB 2.0, аудиоразъём 3,5 мм
- Аккумулятор: 1020 мАч
- Прочее: игры, FM-радио
- Размеры, масса: 132×50,5×15 мм, 91,3 г
Характеристики Nokia 150:
- Стандарты связи: GSM 900/1800; две SIM карты
- Платформа: Series 30+
- Процессор: MTK
- Дисплей: 2,4-дюймовый, разрешение 240×320 пикселей
- Камера: VGA с фонариком
- Память: 4 МБ ОЗУ, слот для microSD
- Коммуникации: Bluetooth 3.0, Micro USB 2.0, аудиоразъём 3,5 мм
- Аккумулятор: 1020 мАч
- Прочее: игры, FM-радио, MP3 плеер
- Размеры, масса: 132×50,5×15 мм, 90,54 г
Nokia 150 будет доступен в красном, голубом и чёрном цветах по цене 29 долларов. Nokia 125 выпущен чёрном и белом цветах и будет продаваться за 24 доллара. Цены в России пока неизвестны.
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Лет 10 уже так делают. Сколько ещё?
А для многих между BQ и Nokia выбор будет очевиден. Не все знают о тонкостях реалий этой самой нокии))