Когда Apple прекратит поддержку всех Mac на процессорах Intel?

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В этом году компания Apple ограничила часть функций macOS Sequoia, сделав их доступными только на компьютерах с чипами M-серии. При этом даже старые Mac на процессорах Intel получили внушительный список нововведений, включая iPhone Mirroring. Однако уже совсем скоро эти устройства перестанут получать новые версии macOS. Пытаемся выяснить, когда наступит час Х.Переход компьютеров Mac на чипы Apple Silicon стартовал в 2020-м, а завершился только в 2023 году. Как правило, компания предоставляет около 5 лет обновлений ПО для большинства своих продуктов с момента их релиза. Последние модели Mac на Intel были представлены в начале 2020 года. Исходя из этого, можно предположить, что Apple свернёт поддержку девайсов на старых процессорах к 2026 году.Ещё интересно, что MacBook Pro 2018, 2019 и 2020 года используют одинаковые версии процессоров Intel Core i5/i7 8-го поколения. Поэтому модели 2018 года также могут получать крупные обновления macOS наравне с устройствами 2020 года. Таким образом, macOS 16, выход которой состоится в 2025 году, станет последней версией ОС для компьютеров Mac на процессорах Intel. Дальше — только патчи безопасности.Скорее всего, macOS 17 в 2026 году станет первой эксклюзивной версией для компьютеров на Apple Silicon.