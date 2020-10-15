«Зарядное устройство MagSafe, кожаный чехол‑бумажник MagSafe, а также силиконовый и прозрачный чехлы для iPhone 12 можно будет купить начиная с пятницы, 23 октября. Кожаный чехол для iPhone 12 поступит в продажу в пятницу, 6 ноября. Двойное зарядное устройство MagSafe и кожаный чехол‑конверт будут доступны позже».







Вместе с серией смартфонов iPhone 12, 12 mini и 12 Pro компания Apple представила несколько новых аксессуаров, в том числе чехлы под брендом MagSafe из силикона и кожи. Купертиновцы добавили в свой интернет-магазин новинки, за исключением кожаных чехлов.Информация по их выходу была обнаружена под мелким шрифтом на странице анонсы iPhone 12. Сообщается, что кожаные чехлы-кейсы поступят в продажу 6 ноября. Что касается всей линейки, вот информация с официального сайта Apple:Сноска в анонсе iPhone 12 Pro и 12 Pro Max подтверждает эту информацию.Таким образом получается, что покупателям, которые будут брать iPhone 12 на старте придется подождать кожаный чехол несколько недель. Предполагается, что силиконовые и прозрачные чехлы Apple будут доступны на старте вместе с новым модельным рядом смартфонов.