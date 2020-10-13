Каждую осень Apple выпускает флагманские смартфоны, а в течение года иногда балует появлением недорогой модели. В честь презентации iPhone 12, которая состоится сегодня, «Яндекс.Маркет» проанализировал статистику, которая показывает, когда в России выгоднее всего приобретать новые модели смартфонов Apple.
Первоначальные цены на только что представленные устройства держатся лишь первые несколько недель после начала продаж, затем начинают постепенно снижаться, к весне уравновешиваются и в дальнейшем меняются лишь незначительно.
Специалисты «Яндекс.Маркета» приводят в пример прошлогодние модели iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. К ноябрю 2019 года Phone 11 Pro с 512 ГБ потерял в цене сильнее всего — 15%. Базовая модель iPhone 11 с минимальным объёмом памяти подешевела незначительно, на старте она стоила 60 тысяч рублей, а сейчас продаётся в среднем за 50 тысяч. В 2018 году тенденция была похожей. Недорогая модель iPhone XR за первые несколько месяцев с начала продаж подешевела на 20%, а топовый аппарат iPhone XS Max скинул 30%.
Самое выгодное время для покупки новой флагманской модели — с февраля по март. В этот период цена уже опустилась достаточно сильно относительно стартовой и не будет снижаться ещё приблизительно полгода до следующей презентации iPhone.
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Одновременно это время, когда больше всего задумываешься — брать прошлогоднюю модель или подождать до сентября.
Так что не только февраль март. Но и позже можно купить по хорошей цене. Я так и сделал в этом году.
Обычно покупал в сша. Но теперь не интересно. Можно позже купить рст аппарат по цене как в сша.