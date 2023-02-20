Колонки Apple HomePod сошли с ума. Это очень смешно

Александр



По данным 9to5Mac, многие пользователи HomePod от компании Apple столкнулись с проблемой — если в доме несколько умных колонок, все они одновременно реагируют на голосовые команды. В результате они отвечают наперебой и совсем не то, что ждёт пользователь.

Если у человека несколько устройств Apple (например, смартфон, планшет, смарт-часы и умная колонка), то на команду «Эй, Сири» реагирует только одно, которое получает приоритет, а остальные игнорируют её. После обновления до новейшей версии прошивки колонки стали вести себя по-другому — они не знают, чему отдан приоритет, и начинают общаться с пользователем, даже если на приветствие в это же время отвечает другой гаджет.

Если у человека две колонки HomePod, и он просит Siri активировать одну из сцен HomeKit, обе берутся за эту работу. При этом одна сообщит о том, что сцена успешно активирована, а вторая ответит, что ей не удалось это сделать. Проблема появляется после установки прошивки 16.3.2, так что рекомендуется отказаться от этого обновления или дождаться выпуска следующего, в котором этот баг, вероятно, будет ликвидирован.

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