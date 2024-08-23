Кольца Samsung Galaxy Ring оказались «одноразовыми». Эксперты iFixit разочаровались после вскрытия

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Эксперты iFixit решили разобрать недавно вышедшее смарт-кольцо Samsung Galaxy Ring, и выяснили, что оно абсолютно не подлежит ремонту.Поскольку потребительская электроника становится всё меньше и меньше, её становится всё сложнее ремонтировать. В iFixit отметили, что в лучшем случае аккумулятор проживёт до двух лет, после чего его придётся утилизировать. Учитывая всю сложность конструкции и отсутствие винтов, разобрать Galaxy Ring без поломок не выйдет.Кроме того, iFixit остались недовольны наушниками Galaxy Buds 3, которые также ломаются при разборке.Видимо, в Samsung не особо задумывались о том, что будет с Galaxy Ring через 2-3 года.