Кольца Samsung Galaxy Ring оказались «одноразовыми». Эксперты iFixit разочаровались после вскрытия

Эксперты iFixit решили разобрать недавно вышедшее смарт-кольцо Samsung Galaxy Ring, и выяснили, что оно абсолютно не подлежит ремонту.
Поскольку потребительская электроника становится всё меньше и меньше, её становится всё сложнее ремонтировать. В iFixit отметили, что в лучшем случае аккумулятор проживёт до двух лет, после чего его придётся утилизировать. Учитывая всю сложность конструкции и отсутствие винтов, разобрать Galaxy Ring без поломок не выйдет.
Кроме того, iFixit остались недовольны наушниками Galaxy Buds 3, которые также ломаются при разборке.
«Относительно другой современной электроники это (кольцо) довольно простое устройство. В простоте нет ничего плохого, всё зло таится в нулевой ремонтопригодности. Как и Galaxy Buds3, Galaxy Ring — это одноразовый технический аксессуар, который не рассчитан на срок службы более двух лет. Нет никаких сомнений, что каждое из этих колец в итоге добавится к нашей постоянно растущей проблеме электронных отходов», — отмечают эксперты.
Видимо, в Samsung не особо задумывались о том, что будет с Galaxy Ring через 2-3 года.
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