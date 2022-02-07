Каждый фанат Бэтмена мечтал не только о крутом костюме, но и о его главном средстве передвижения — Бэтмобиле. 23-летний архитектор и его команда воплотили мечту в жизнь и создали полностью рабочий супергеройский электромобиль.За всю историю серии, Бэтмен сменил не одну модель автомобиля. Нгуен Дак Чунг выбрал версию из культового фильма Кристофера Нолана. Больше всего молодого архитектора привлекал танкоподобный дизайн автомобиля, который разрабатывался на основе оригинальных чертежей. Каркас Бэтмобиля выполнен из стали. Остальные элементы были сделаны на 3D принтере или вручную если требовалась особая точность.Модель способна развивать скорость до 105 км/ч при весе 600 кг. Но главной гордостью создателей стала устойчивость электромобиля, достигнутая благодаря литий-ионному двигателю. Однако команда не остановилась на достигнутом и снабдила Бэтмобиль гидравликой для подъема дверей, а так же установила 4 камеры для улучшения обзора во время движения.