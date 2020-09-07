





По последним данным отраслевых источников, новые iPhone дебютируют позже, чем планировалось. Об этом сообщает DigiTime со ссылкой на поставщиков компонентов, которые наращивают поставки с июля по август.Новая линейка iPhone может запуститься в два этапа: сначала выпустят две 6,1-дюймовые модели в первой волне, а затем будут выпущены два варианта с экранами 6,7 и 5,4 дюйма. Поставщики плат SLP отмечают, что отгрузки компонентов для 6,1-дюймовых iPhone начались в июле, а для 6,7- и 5,4-дюймовых во второй половине августа.Сообщается, что Zhen Ding Technology и австрийская AT& S являются основными поставщиками SLP в цепочке поставок Apple iPhone 12, и еще три поставщика — американские TTM Technologies и тайваньские Compeq Manufacturing и Unimicron Technology также включены, но с меньшим количеством заказов.Предыдущие слухи указывали, что сначала выйдут iPhone 12 и iPhone 12 Max, в то время как серия Pro может задержаться на несколько недель. Исходя из последних данных от DigiTimes складывается вывод, что релиз так называемых iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro состоится раньше, чем iPhone 12 и iPhone 12 Pro Max. Это довольно непривычный график, поскольку получается, что базовая модель выйдет позже средних. Тем не менее мы уже сталкивались с аналогичным явлением, когда iPhone XR вышел после iPhone XS и XS Max.