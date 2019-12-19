«Мы очень гордимся тем, что стали „Маркой № 1“ в России, — комментирует генеральный директор компании BQ Владимир Пузанов. — Победа в этом конкурсе свидетельствует о действительно народной любви и признании. Нам очень приятно, что покупатели ассоциируют BQ c высшим качеством товаров и выбирают именно нас. Мы будем и дальше выпускать качественные, высокотехнологичные и доступные смартфоны и телевизоры, оправдывая самое высокое доверие наших покупателей».







14 декабря 2019 года в Государственном Кремлевском Дворце состоялась торжественная церемония награждения лауреатов премии «МАРКА № 1 в России-2019». Компания BQ была признана лучшей в числе тех, кому россияне отдали свой голос в ходе ежегодного народного голосования.Ежегодная премия доверия потребителей «Марка № 1 в России» существует с 1998 года и представляет собой одну из самых значимых на отечественном рынке систем оценки известности брендов и уровня доверия к ним покупателей. Организатором премии является новостной портал Anews.com.Категории конкурса тщательно отбираются на основе исследований потребительского рынка так, чтобы товары, представленные в категории, были в основном марочными, имели национальную дистрибуцию и использовались большинством жителей страны.Для выдвижения брендов к награде в общероссийских изданиях и в сети интернет публикуется анкета «Марка № 1 в России». Анкета включает всего один вопрос: назовите самую лучшую марку в предложенных категориях товаров. В анкете нет вариантов ответа. Названия марок товаров люди вписывают самостоятельно, соответственно, ими становятся первые вспоминаемые марки, которыми они пользуются и которым доверяют.Методика определения лауреатов проста — это подсчёт голосов. Таким образом, победителем становится марка, набравшая наибольшее количество голосов в своей категории по итогам голосования.BQ — это российский бренд электроники, основанный в 2013 году. Основной ассортиментный портфель компании составляют надежные и функциональные смартфоны, мобильные телефоны, телевизоры и планшетные компьютеры в бюджетном и среднем ценовых сегментах. Активное развитие BQ обусловлено выпуском качественных продуктов, а также сотрудничеством с крупными сетевыми ритейлерами и центрами технической поддержки в РФ и странах СНГ. В 2018 году BQ вошел в топ-5 самых популярных производителей смартфонов в России по объему продаж согласно рейтинга Counter Point Analytics.