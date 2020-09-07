



Компания BQ объявила о запуске нового направления — мелкая бытовая техника. Ассортимент продукции будет включать в себя такие группы товаров, как микроволновые печи, пылесосы, чайники, напольные весы, Smart-весы, кухонные весы, термопоты, электропечи, фены, блендеры, кухонные комбайны, электроплитки.



Первыми на рынок вышли микроволновые печи BQ. Они выполнены в современном дизайне и вписываются в любой кухонный интерьер. По словам производителя

э их отличается высокая прочность материалов, устойчивость к повреждениям и, как следствие, долгое сохранение первозданного вида.









«Компания BQ не останавливается в своем развитии. Так, успешно заняв уверенные позиции на рынке смартфонов и телевизоров, мы объявляем о запуске нового направления — мелкая бытовая техника, — комментирует Владимир Пузанов, генеральный директор компании BQ. — Свой выход на этот рынок мы решили начать с микроволновых печей. Сегодня этим устройством пользуется практически каждая семья в нашей стране. Микроволновые печи BQ максимально просты и надежны в использовании, имеют большой набор дополнительных функций и очень доступны по цене — базовая модель стоит ниже 4 000 рублей. На данный момент ассортимент наших микроволновых печей включает четырнадцать моделей. А совсем скоро мы представим остальные категории бытовой техники».

Микроволновые печи BQ уже продаются в интернет-магазинах BQ, Wildberries, Ozon, Beru, а также в региональных розничных магазинах бытовой техники.





