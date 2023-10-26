Компания DJI представила новую компактную 4K-камеру Osmo Pocket 3

Фото: DJI
Спустя три года DJI выпустила новую версию камеры со стабилизатором Osmo Pocket 3. Она позволяет вести съемку на протяжении двух часов в формате 4K.
Одним из основных нововведений стало наличие 1-дюймового CMOS-сенсора, который стал больше предшественника. Это позволяет записывать видео в формате 4K и 120 кадров в секунду в режиме замедленной съемки. Также добавили 10-битный цветовой режим с расширенными возможностями при постобработке. Доступны несколько творческих сценариев, панорамная съемка и 4-кратный цифровой зум.
Изменился дисплей. Теперь он может вращаться, моментально меняя ориентацию с вертикальной на горизонтальную и обратно. За стабилизацию кадра отвечает трехосевой механический кардан. А массив из трех микрофонов снижает шум от ветра и выдает детализированный стереозвук.
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DJI также поработала над софтом. Технология ActiveTrack 6.0 теперь поддерживает автоматическое распознавание лиц, динамическое кадрирование, позволяя удерживать объект в кадре, даже при высокой скорости движения. Из новых функций отмечается Product Showcase для прямых трансляций и Glamour Effects 2.0 — фильтры, маски и другие «косметические» улучшалки.
Время автономной работы также было увеличено: теперь камера может записывать до 116 минут в формате 4K при 60 кадрах в секунду.
DJI Osmo Pocket 3 уже доступна по цене $519 (~49 тыс рублей). В комплект входит стабилизатор, кабель для зарядки, защитный чехол, ремешок на запястье и держатель.