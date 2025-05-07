Компания Samsung скупила кучу брендов премиальной акустики

Принадлежащая Samsung компания Harman International объявила о поглощении своего конкурента — Masimo, которой принадлежит несколько известных аудиобрендов, включая Bowers & Wilkins, Denon, Maranz и Polk Audio. Сумма сделки составит 350 миллионов долларов.
В своём пресс-релизе Samsung пишет, что объединение бизнесов Harman и Masimo позволит компании в ближайшие годы стать лидером на рынке потребительских аудиосистем. Технологии принадлежащих Masimo брендов будут использованы при разработке смартфонов, проводных и беспроводных наушников, телевизоров, саундбаров и автомобильных инфоразвлекательных систем. Точно так же сейчас во всей этой технике используют технологии Harman/Kardon, AKG и JBL.
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