Компания Samsung скупила кучу брендов премиальной акустики

Александр



Принадлежащая Samsung компания Harman International объявила о поглощении своего конкурента — Masimo, которой принадлежит несколько известных аудиобрендов, включая Bowers & Wilkins, Denon, Maranz и Polk Audio. Сумма сделки составит 350 миллионов долларов.

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Сейчас Samsung через Harman владеет торговыми марками Harman/Kardon, JBL, Arcam, AKG, Mark Levinson и Revel. Они достались компании в 2016 году в рамках приобретения Harman за 8 миллиардов долларов. Сделка с Masimo будет закрыта к концу 2025 года.

В своём пресс-релизе Samsung пишет, что объединение бизнесов Harman и Masimo позволит компании в ближайшие годы стать лидером на рынке потребительских аудиосистем. Технологии принадлежащих Masimo брендов будут использованы при разработке смартфонов, проводных и беспроводных наушников, телевизоров, саундбаров и автомобильных инфоразвлекательных систем. Точно так же сейчас во всей этой технике используют технологии Harman/Kardon, AKG и JBL.

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