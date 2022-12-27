Компьютер с «Эльбрусом» работает почти так же шустро, как дешёвенький смартфон
Александр Кузнецов —
В базе Geekbench появились результаты тестирования компьютера на базе «Эльбрус-8С». Этот процессор создан российской компанией МЦСТ и раньше собирался тайваньской компанией TSMC из ядер английской компании ARM, но с недавних пор его поставки в Россию были обрублены.
Процессор определился бенчмарком как MCST Elbrus-8C2. Он набрал в одноядерном тесте 130 баллов, а в многоядерном 812, что меньше, чем у смартфона Samsung Galaxy A30, который продаётся в России примерно за 7-8 тысяч рублей (268 и 907 баллов соответственно).
По нескольким причинам бенчмарк Geekbench не принял результаты тестирования за легитимные. Например, ему не понравилось количество ядер — 7 штук (тогда как по спецификациям полагается 8) и тактовая частота — 1500 МГц (при официально заявленных 1300 МГц). Особых проблем в этом нет, ведь так Geekbench борется с накрутками и чем больше компьютеров с «Эльбрусами» будет протестировано, тем выше вероятность, что этот бенчмарк сочтёт результаты тестов легитимными и включит их в свою общедоступную базу.
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