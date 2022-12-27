Эльбрус Процессоры

Компьютер с «Эльбрусом» работает почти так же шустро, как дешёвенький смартфон

Александр


В базе Geekbench появились результаты тестирования компьютера на базе «Эльбрус-8С». Этот процессор создан российской компанией МЦСТ и раньше собирался тайваньской компанией TSMC из ядер английской компании ARM, но с недавних пор его поставки в Россию были обрублены.

Процессор определился бенчмарком как MCST Elbrus-8C2. Он набрал в одноядерном тесте 130 баллов, а в многоядерном 812, что меньше, чем у смартфона Samsung Galaxy A30, который продаётся в России примерно за 7-8 тысяч рублей (268 и 907 баллов соответственно).

По нескольким причинам бенчмарк Geekbench не принял результаты тестирования за легитимные. Например, ему не понравилось количество ядер — 7 штук (тогда как по спецификациям полагается 8) и тактовая частота — 1500 МГц (при официально заявленных 1300 МГц). Особых проблем в этом нет, ведь так Geekbench борется с накрутками и чем больше компьютеров с «Эльбрусами» будет протестировано, тем выше вероятность, что этот бенчмарк сочтёт результаты тестов легитимными и включит их в свою общедоступную базу.
3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Cсылки по теме:
Процессоры для российских компьютеров будут производить в России. От этого они станут сильно хуже
Российские производители электроники столкнулись со сложнейшей проблемой
VK и «Яндекс» не могут купить оборудование. Рынок опустел
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Xiaomi выпустила 70-дюймовый телевизор за 19 000 рублей
В Россию стали завозить смартфоны Apple и Samsung с неприятными особенностями и ограничениями
В России начали продавать восстановленные iPhone, Apple Watch и MacBook. Цены — до 70% ниже, чем у новых

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

XuliGAN
+111
XuliGAN
Кто то ожидал что-то большего от этого процессора?
2 часа назад в 23:36
#
0
D K
Аатор абсолютно не понимает о чем пишет, статья — пустышка. так, чисто доя справки —
час назад в 00:34
#
Купить рекламу