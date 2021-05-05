Всего за несколько месяцев цены на некоторые компьютерные компоненты в России выросли в несколько раз. В подорожании виноваты несколько факторов, и ослабший рубль — далеко не самый главный из них.
Рост цен в основном затронул видеокарты, процессоры и накопители — это те комплектующие, которые используются майнерами для добычи криптовалюты. После пары лет затишья майнинг снова стал популярен, а курс многих криптовалют день за днём бьёт исторические рекорды. Ещё недавно затраты на покупку комплектующих для сборки фермы, с помощью которой можно майнить криптовалюту, отбились бы за 3-4 месяца, а дальше можно выйти в прибыль даже с учётом больших трат на электроэнергию.
Для майнинга сейчас используются не только вычислительные возможности процессоров и видеокарт, но и место на жёстком диске или твердотельном накопителе. Майнеры скупают самые выгодные с экономической точки зрения компоненты, то есть такие, стоимость которых отобьётся на майнинге быстрее всего. Под это определение подходят как новые высокопроизводительные модели видеокарт и процессоров (они стоят дорого, но майнят быстрее и гораздо более эффективны), так и старые модели, которые стоят дёшево, поэтому быстро окупаются.
Вот как изменились цены, судя по «Яндекс.Маркету»:
Жёсткий диск Seagate Exos X16 14 TB — 65 000 р. сейчас вместо 30 785 р. в апреле
Жесткий диск Seagate Exos X16 12 TB — 59 999 р. сейчас вместо 25 357 р. в апреле
Жесткий диск Seagate IronWolf 4 TB — 19 990 р. сейчас вместо 10 206 р. в апреле
Видеокарта ASUS Dual GeForce RTX 2060 OC EVO 6GB — 71 679 р. сейчас вместо 32 966 р. в декабре
Видеокарта Sapphire PULSE Radeon RX 580 8GB — 71 990 р. сейчас вместо 24 983 р. в январе
Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC 10GB — 259 990 р. сейчас вместо 114 641 р. в декабре
Процессор Intel Core i9 Skylake (2017) — 83 300 р. сейчас вместо 44 210 р. в октябре
Процессор Intel Xeon E5-2680 Sandy Bridge-EP — 203 066 р. сейчас вместо 65 321 р. в апреле
Процессор Intel Xeon Gold 6226R — 244 100 р. сейчас вместо 124 463 р. в марте
Важно отметить, что дорожают только те комплектующие, которые интересны майнерам, то есть позволяют наиболее эффективно добывать криптовалюту. При этом многие модели видеокарт, процессоров, жёстких дисков и других товаров для компьютеров за последние месяцы подешевели, иногда в разы.
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