Компьютерный мастер захотел увеличить память в MacBook Air. Лучше бы он этого не делал

Пользователь «Пикабу» с ником R.Fon, занимающийся ремонтом электроники, рассказал об интересном эксперименте. Он решил увеличить оперативную память в своём MacBook Air с 8 до 16 ГБ, но просто заменить одну плашку ОЗУ на другую у этой модели нельзя, требуется более серьёзный подход.
R.Fon снял с макбука нижнюю крышку, демонтировал систему охлаждения и добрался до платы, на которой распаян процессор и другие вычислительные компоненты. Две микросхемы оперативной памяти по 4 ГБ оказались распаяны прямо на материнской плате рядом с процессором, причём они залиты огнеупорным пластиковым компаундом, который не плавится и не крошится от нагрева. Эти чипы пришлось аккуратно стачивать микроциркулярной пилой, стараясь не повредить контакты на материнке.
R.Fon добрался до контактов, поставил два ОЗУ-чипа по 8 ГБ и припаял их быстрым и сильным нагревом. Макбук не совсем понял, что с ним сделали: он увидел новую память и даже запустился, но ушёл в режим восстановления и стал показывать сообщение о невозможности восстановить операционную систему.
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Получился макбук Шрёдингера: вроде бы он работает, и у него теперь в два раза больше оперативной памяти, но пользоваться им невозможно, и восстанавливать операционную систему он не хочет. Эксперимент сложно назвать успешным. R.Fon испортил устройство стоимостью 75 тысяч рублей и зря потратил 200 долларов на покупку оперативной памяти.
Комментаторы объяснили ему, что произошло. Дело в том, что в процессорах Apple есть система защиты Secure Enclave, которая может заблокировать устройство при выявлении определённых аномалий, к которым, как выяснилось, относится подмена оперативной памяти.