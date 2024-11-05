Доставай — измерим у кого больше. Кому-то в 2024 году ещё нужен AnTuTu?





Когда-то количество баллов в AnTuTu было определяющим фактором при выборе смартфона или планшета, но времена изменились, и сейчас это уже не столь важно. 500 тысяч, миллион или два миллиона — никакого значения. Важно совершенно другое. Когда-то количество баллов в AnTuTu было определяющим фактором при выборе смартфона или планшета, но времена изменились, и сейчас это уже не столь важно. 500 тысяч, миллион или два миллиона — никакого значения. Важно совершенно другое. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Расцвет популярности AnTuTu и прочих бенчмарков был примерно десять лет назад, но многие перед покупкой смартфона до сих пор ищут в интернете, сколько баллов набирает та или иная модель. Особым шиком считается приобрести смартфон с самого верха рейтинга AnTuTu, даже если он стоит гораздо дороже других моделей, у которых тот же процессор.В далёком прошлом топовые смартфоны показывали в AnTuTu всего несколько десятков тысяч баллов, но процессоры, видеочипы и модули памяти становились производительнее, алгоритмы подсчёта менялись, и сейчас никого не удивляют устройства, преодолевшие порог в два миллиона. Мы хорошо помним, что прошлогодние флагманы набирали в AnTuTu от одного до полутора миллионов баллов, а теперь это удел середнячков, которые стоят гораздо дешевле и обладают предтоповой начинкой.Глядя на рейтинг AnTuTu может возникнуть вопрос, почему у разных моделей на одном и том же процессоре количество баллов может значительно отличаться? Всё дело в системе охлаждения. Тестирование занимает примерно полчаса, всё это время различные компоненты работают под полной нагрузкой или даже в автоматически включающемся режиме разгона, транзисторы в них щёлкают затворами и греются. При сильном нагреве производительность снижается, а если тепло отводится достаточно эффективно, снижения не происходит или оно минимально. В реальной жизни довольно редки сценарии, когда смартфону необходимо долгое время работать под столь же сильной нагрузкой, как в бенчмарке — разве что вы подолгу играете в динамичные игры с хорошей графикой или снимаете видео в 4K или 8K. В случае с играми охлаждение любого смартфона можно улучшить с помощью специального геймерского вентилятора, который крепится на корпус, а при съёмке такой вентилятор будет неуместно шуметь.Мало кто принимает это в расчёт, но временем память любого устройства засоряется приложениями и мусорными файлами. Это легко проверить экспериментально: на только что смартфоне устройстве в бенчмарке будут высокие показатели, через полгода-год он будет набирать намного меньше баллов, а после сброса к заводским настройкам скорость вернётся к изначальному уровню. Тормоза будут заметны даже без бенчмарка, что наталкивает многих на идею о покупке нового смартфона, тогда как достаточно лишь сбросить имеющийся.Выбирать смартфоны исходя из показателей AnTuTu в 2024 году глупо. Если вам нужен максимально быстрый аппарат и вы не горите желанием экономить — берите любой с самым топовым на данное время процессором. Но даже выбрав флагман, выпущенный в прошлом году или пару-тройку лет назад, вы не сильно потеряете в собственных ощущениях производительности. То же касается субфлагманов, которые стоят заметно дешевле актуальных топовых моделей, но работают с такой же скоростью, как флагманы, выпущенные несколькими годами ранее — смело покупайте, если не гонитесь за мнимой статусностью. Распознать откровенный шлак можно даже не глядя в AnTuTu — это дешёвые смартфоны с низкими оценками на маркетплейсах и с кучей жалоб от пользователей.Вот ещё какой момент. Флагманы пятилетней давности показывают в AnTuTu под полмиллиона баллов и больше, а стоят на вторичном рынке копейки — в пределах 8-10 тысяч рублей (то есть, вписываются чуть ли не в самый нижний ценовой сегмент). Но вы их всё равно не захотите, пусть их производительность и выше, чем у свежих середнячков ценой в два раза выше. У них наполовину убитые (а то и полностью выдохшиеся) аккумуляторы, старый Android без надежд на обновление, в большинстве своём медленная память и прочие неизлечимые болячки. В недорогих аппаратах рулит не столько «железо», сколько софт, ведь лучше, чтобы приложение запускалось и работало хоть как-то, пусть и с тормозами, чем вообще никак.Ориентироваться на AnTuTu и другие бенчмарки — удел фриковатых гаджетоманов, которые желают выжимать как можно больше «попугаев» за каждый заплаченный рубль. Очень интересно, есть ли среди наших читателей люди, которые тестируют свои гаджеты в бенчмарках… Зачем вы это делаете?