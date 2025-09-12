Конец дешёвой электронике в РФ? У маркетплейсов и мелких продавцов изымают смартфоны и ноутбуки

Фото freepik
Федеральная таможенная служба (ФТС) провела операцию по пресечению незаконного оборота товаров, в ходе которой было изъято более 12 тысяч единиц контрафактной продукции. В московском торговом центре «Горбушкин двор» конфисковали 4,8 тысячи устройств, включая смартфоны, ноутбуки, планшеты и игровые приставки. Параллельные проверки на складах и в распределительных центрах маркетплейсов в регионах выявили свыше 7,5 тысяч незаконно ввезённых электроинструментов различных брендов.
Операция также затронула две логистические компании, где было обнаружено 230 тысяч единиц незаконно ввезённых товаров общей стоимостью 3,8 миллиарда рублей. Среди изъятой продукции — автозапчасти, бытовая техника, мобильные телефоны и планшеты. Это одно из крупнейших изъятий контрафактной продукции за последнее время, демонстрирующее масштабы проблемы незаконного импорта.