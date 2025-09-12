Конец дешёвой электронике в РФ? У маркетплейсов и мелких продавцов изымают смартфоны и ноутбуки



Федеральная таможенная служба (ФТС)

Федеральная таможенная служба (ФТС) провела операцию по пресечению незаконного оборота товаров, в ходе которой было изъято более 12 тысяч единиц контрафактной продукции. В московском торговом центре «Горбушкин двор» конфисковали 4,8 тысячи устройств, включая смартфоны, ноутбуки, планшеты и игровые приставки. Параллельные проверки на складах и в распределительных центрах маркетплейсов в регионах выявили свыше 7,5 тысяч незаконно ввезённых электроинструментов различных брендов.

Операция также затронула две логистические компании, где было обнаружено 230 тысяч единиц незаконно ввезённых товаров общей стоимостью 3,8 миллиарда рублей. Среди изъятой продукции — автозапчасти, бытовая техника, мобильные телефоны и планшеты. Это одно из крупнейших изъятий контрафактной продукции за последнее время, демонстрирующее масштабы проблемы незаконного импорта.

За восемь месяцев 2025 года таможенные органы совместно с правоохранительными структурами возбудили 210 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом товаров. Основными нарушениями стали занижение таможенной стоимости товаров, предоставление недостоверных сведений о классификационных кодах товаров согласно номенклатуре ЕАЭС, а также прямой незаконный оборот продукции. Ведомство активизировало работу по выявлению сложных схем уклонения от таможенных платежей и незаконного ввоза товаров, что стало актуально в условиях изменения логистических потоков и усиления контроля за соблюдением таможенного законодательства.