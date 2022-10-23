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Конкурента iPhone 14 Pro Max протестировали на мощность. Даст бой флагману Apple?

Денис
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Samsung Galaxy S23 Ultra появился в бенчмарке Geekbench. Он показал прирост в производительности на фоне актуального поколения Samsung Galaxy S22 Ultra и почти сравнялся с основным конкурентом — iPhone 14 Pro Max. 

Galaxy S23 Ultra под номером SM-S918U набрал 1521 в однодерном тесте и 4689 очков в мультиядерном. S22 Ultra в этом же тесте выдал 1157 и 3307 очков. iPhone 14 Pro‌ Max в нем же набрал 1879 и 4664 балла соответственно. 

Таким образом, он оказался слабее iPhone 14 Pro‌ Max в одноядерном тесте и сравнялся в мультиядерном. Galaxy S23 Ultra будет работать на процессоре  Snapdragon 8 Gen 2 или же аналоге из семейства Exynos. iPhone 14 Pro‌ Max работает на Apple A16 Bionic. 

Samsung Galaxy S23 Ultra будет презентован в начале 2023 года, ориентировочно в январе. Это будет основной и скорее всего единственный конкурент iPhone 14 Pro‌ Max. 
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Источник:
My Drivers
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Комментарии

Ckor_30
+615
Ckor_30
А АКБ так же быстро будет дохнуть 🤔прирост приростом лучше сделали норм АКБ а то пишут на 4pda сделали мы а где они?
Сегодня в 11:17
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+3970
Gabriel
Ох как я это люблю, сейчас начнётся, и играть то на новинке не возможно, и батарея то маленькая( нужно как минимум автомобильный на 100а/ч. И вообще новый владелец будет считать что он то сделал бы лучше!!!
Сегодня в 16:50
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tellurian
+4605
tellurian
Кто-то смотрит на эти попугаи?
Сегодня в 17:28
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