Конкурента iPhone 14 Pro Max протестировали на мощность. Даст бой флагману Apple?

Samsung Galaxy S23 Ultra появился в бенчмарке Geekbench. Он показал прирост в производительности на фоне актуального поколения Samsung Galaxy S22 Ultra и почти сравнялся с основным конкурентом — iPhone 14 Pro Max.Galaxy S23 Ultra под номером SM-S918U набрал 1521 в однодерном тесте и 4689 очков в мультиядерном. S22 Ultra в этом же тесте выдал 1157 и 3307 очков. iPhone 14 Pro‌ Max в нем же набрал 1879 и 4664 балла соответственно.Таким образом, он оказался слабее iPhone 14 Pro‌ Max в одноядерном тесте и сравнялся в мультиядерном. Galaxy S23 Ultra будет работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 или же аналоге из семейства Exynos. iPhone 14 Pro‌ Max работает на Apple A16 Bionic.Samsung Galaxy S23 Ultra будет презентован в начале 2023 года, ориентировочно в январе. Это будет основной и скорее всего единственный конкурент iPhone 14 Pro‌ Max.