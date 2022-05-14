Конкурента следующих Apple Watch оснастили процессором 4-летней давности. А цена вероятно такая же

Умные часы Pixel Watch от Google оснастили процессором 2018 года, который также применяется в модельном ряде Galaxy Watch4 2021 года выпуска. Об этом сообщает издание 9to5Google.В часах от Google стоит Exynos 9110 SoC. Этот процессор создан на основе модели 2018 года Exynos W920. Он же используется в модельном ряде Samsung Galaxy Watch4.Странно, что Google делает ставку на старое оборудование для продукта 2022 года выпуска. Но этому есть объяснение. Согласно источникам, корпорация работает над Pixel Watch уже пару лет, и все разработки основаны на более старом чипе. Переход на новую платформу задержит выпуск устройства еще больше.Напомним, на конференции для разработчиков I / O компания анонсировала выход своих первых умных часов Pixel Watch. Из известных данных только дизайн — экран будет круглым, также аксессуар будет оснащен коронкой в качестве физического способа управления интерфейсом. Цена устройства неизвестна, продажи начнутся осенью текущего года.