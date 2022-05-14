Google Умные часы

Конкурента следующих Apple Watch оснастили процессором 4-летней давности. А цена вероятно такая же

Денис
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Умные часы Pixel Watch от Google оснастили процессором 2018 года, который также применяется в модельном ряде Galaxy Watch4 2021 года выпуска. Об этом сообщает издание 9to5Google. 

В часах от Google стоит Exynos 9110 SoC. Этот процессор создан на основе модели 2018 года Exynos W920. Он же используется в модельном ряде Samsung Galaxy Watch4. 

Странно, что Google делает ставку на старое оборудование для продукта 2022 года выпуска. Но этому есть объяснение. Согласно источникам, корпорация работает над Pixel Watch уже пару лет, и все разработки основаны на более старом чипе. Переход на новую платформу задержит выпуск устройства еще больше. 

Напомним, на конференции для разработчиков I / O компания анонсировала выход своих первых умных часов Pixel Watch. Из известных данных только дизайн — экран будет круглым, также аксессуар будет оснащен коронкой в качестве физического способа управления интерфейсом. Цена устройства неизвестна, продажи начнутся осенью текущего года. 
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Комментарии

+50
antonchik55
Так. Пятилетней… 2022-2018=… 5 точно
14 мая 2022 в 16:27
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+125
Fantomas99
По мне так достаточно и фитнес-браслета, у меня Mi band 5, маленький и лёгкий с отключеным мониторингом, зарядки хватает на 3 недели, многие функции на умных часах типа GPS, NFC, ответ на сообщения мне кажутся излишними, если только вы не оставите свой смартфон дома, но вы ведь так не делаете?!
15 мая 2022 в 10:27
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–472
n0mer Fantomas99
Это всего лишь аксессуар и для многих, по всей видимости, ещё и соц.маркер. Что там такого в этих вочах, я уже много лет понять не могу. Никогда даже бесконтакт.оплатой не пользовался, т.к. телефон всегда в кармане действительно. Это все выдумки.
15 мая 2022 в 14:49
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