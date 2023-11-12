Консоли Sony PlayStation станут ещё более бесполезными в России

Александр


Издание Wccftech выяснило, что Sony деактивирует поддержку оптических дисков у PlayStation 5 Slim при выходе из аккаунта. Это может стать проблемой для обладателей этой консоли в России, ведь активировать дисковый привод будет невозможно из-за региональной блокировки сервисов.

Привод активируется только после входа в аккаунт и деактивируется после разлогинивания или сброса консоли к заводским настройкам. Пользоваться деактивированным приводом нельзя, то есть не получится запускать игры, не только скачанные онлайн, но и купленные на дисках. У «обычной» дисковой PlayStation 5 такой проблемы нет, привод дисков не отключается программно после отвязки консоли от онлайн-сервисов Sony, он продолжает работать.



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PlayStation 5 Slim в цифровой и дисковой версиях появилась в продаже в некоторых странах мира в этом месяце, а в России эту консоль начнут продавать после Нового года. Sony официально не поставляет свои устройства в Россию, поэтому их будут завозить серыми схемами и методом параллельного импорта. Не исключено, что российским пользователям придётся искать обходные пути, чтобы активировать дисковый привод в новой консоли.
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Комментарии

+119
migachevm Роман Лесной
такое ощущение что там даже планерки проводят по теме как бы еще русские аккаунты ограничить😡
2 часа назад в 18:20
#
st00p1dm0nkey
+4105
st00p1dm0nkey
1 — заголовок, как обычно, воронинский высер (Олег, жду от вас -3 в красную зону 😉)
2 — это только слимки, купи фатку и пользуйся приводом
3 — там сразу с этим приводом был конфуз, ибо он только с подключенной к интернету консолью работает, что само по себе убивает его предназначение.
4 — игроделы тоже уже давно начинают хоронить диски. Ибо покупаешь диск 50 гигов ёмкости, вставляешь в консоль, а она тебе пишет скачай ещё 150 гигов. Вы там не охренели с выпускам бета версий в продажу. На пс3 такого г…вна не было.

Ну и вишенкой на торте: российские соникуколды схавают всё. Ещё будут до усёра защищать ссоней, что они не виноваты, это всё Путин. Правда разобрать их крики будет сложно, ибо во рту уже такое кол-во членов, которое не снилось даже оранжевому ютюбу.

Пориджи, соникуколды, приступим к подщёту вашего кол-ва, минусуйте 😈😈😈
2 часа назад в 18:22
#
Esthet
+1774
Esthet st00p1dm0nkey
А че минусовать, так то по делу🤷🏻
час назад в 20:13
#
kardigan
+3230
kardigan
Хорошо, что братан скинул свою вовремя.это становится настоящим гемором… эх, а за пивасом играть так было весело.
2 часа назад в 18:45
#
Dmitriy
+765
Dmitriy
Да, нам пекабоярам такое не понять. :)
Ибо консольщики ныне прессуются по полной.
2 часа назад в 19:09
#
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