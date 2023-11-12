Консоли Sony PlayStation станут ещё более бесполезными в России

Издание Wccftech выяснило, что Sony деактивирует поддержку оптических дисков у PlayStation 5 Slim при выходе из аккаунта. Это может стать проблемой для обладателей этой консоли в России, ведь активировать дисковый привод будет невозможно из-за региональной блокировки сервисов.
Привод активируется только после входа в аккаунт и деактивируется после разлогинивания или сброса консоли к заводским настройкам. Пользоваться деактивированным приводом нельзя, то есть не получится запускать игры, не только скачанные онлайн, но и купленные на дисках. У «обычной» дисковой PlayStation 5 такой проблемы нет, привод дисков не отключается программно после отвязки консоли от онлайн-сервисов Sony, он продолжает работать.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
PlayStation 5 Slim в цифровой и дисковой версиях появилась в продаже в некоторых странах мира в этом месяце, а в России эту консоль начнут продавать после Нового года. Sony официально не поставляет свои устройства в Россию, поэтому их будут завозить серыми схемами и методом параллельного импорта. Не исключено, что российским пользователям придётся искать обходные пути, чтобы активировать дисковый привод в новой консоли.