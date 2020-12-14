







I’m not sure how practical it could be in real life... but as a design concept, which it is, I like it 👌 https://t.co/JVADxNTgAP pic.twitter.com/9pl3Nc1iFU — Ben Geskin 📸📱👨‍💻 (@BenGeskin) December 14, 2020













Компания OPPO продемонстировала концепт складного смартфона со слайдерной конструкцией. В сложенном состоянии он очень миниатюрный, а в полностью раскрытом у него довольно большой экран.Корпус складывается «змейкой» в нескольких местах, благодаря чему смартфон может трансформироваться в различные формы и поддерживать разные сценарии применения в зависимости от ситуации.Смартфон обладает 1,5-дюймовым экраном, на котором удобно просматривать уведомления, отвечать на звонки и управлять музыкальным плеером. При частичном раскрытии появляется экран диагональю 3,15 дюйма, чего достаточно для казуальных игр, фотографирования и видеосъёмки. И, наконец, если выдвинуть все части смартфона, диагональ экрана вырастает до 7 дюймов.OPPO планирует оснастить такой смартфон стилусом, который можно хранить внутри устройства. Камера у этого смартфона будет тройной, со светодиодной вспышкой.Дизайнер Вениамин Гескин выложил в твиттере видеоролик, на котором можно хорошо рассмотреть особенности конструкции и дизайна этого смартфона, а также возможные сценарии его использования.Совместно с японской дизайнерской студией Nendo компания OPPO разработала концепт беспроводных наушников и ещё нескольких аксессуаров, которые дополняют друг друга. У наушников необычный дизайн, но OPPO утверждает, что он вполне удобный и эргономичный. Беспроводной портативный аккумулятор может одновременно заряжать кейс от наушников и смартфон. А умная колонка автоматически перехватывает музыку со смартфона и запускает её, когда пользователи кладёт наушники на зарядку в кейс.Стоит понимать, что все эти гаджеты существуют лишь в воображении дизайнеров Nendo и инженеров OPPO. Нет совершенно никакой гарантии, что OPPO разработает их и выпустит в продажу. Тем не менее, благодаря таким концептами мы видим, в каком направлении движется развитие потребительской электроники и какие возможности стоит ожидать от подобных гаджетов в будущем.