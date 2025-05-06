Компания realme представила экспериментальный смартфон с батареей емкостью 10 000 мА·ч, который позволит пользователям дольше не беспокоиться об уровне заряда. Несмотря на столь ёмкий аккумулятор, устройство весит чуть более 200 г и обладает корпусом толщиной менее 8,5 мм.
Представлен концепт тонкого и лёгкого смартфона realme с аккумулятором 10 000 мА·ч
Александр Кузнецов —
Компания realme представила экспериментальный смартфон с батареей емкостью 10 000 мА·ч, который позволит пользователям дольше не беспокоиться об уровне заряда. Несмотря на столь ёмкий аккумулятор, устройство весит чуть более 200 г и обладает корпусом толщиной менее 8,5 мм.
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