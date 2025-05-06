Представлен концепт тонкого и лёгкого смартфона realme с аккумулятором 10 000 мА·ч





Компания realme представила экспериментальный смартфон с батареей емкостью 10 000 мА·ч, который позволит пользователям дольше не беспокоиться об уровне заряда. Несмотря на столь ёмкий аккумулятор, устройство весит чуть более 200 г и обладает корпусом толщиной менее 8,5 мм. Компания realme представила экспериментальный смартфон с батареей емкостью 10 000 мА·ч, который позволит пользователям дольше не беспокоиться об уровне заряда. Несмотря на столь ёмкий аккумулятор, устройство весит чуть более 200 г и обладает корпусом толщиной менее 8,5 мм. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Смартфон оснащен батареей с рекордным для индустрии смартфонов содержанием кремния в аноде (до 10%), что обеспечивает плотность энергии 887 Втч/л, что было недостижимо ранее. В области структурных инноваций realme представила архитектуру Mini Diamond — внутренний дизайн устройства переработан таким образом, чтобы увеличить пространство для батареи. В частности, компания создала самую узкую в мире материнскую плату для смартфонов, получившую более 60 международных патентов — шириной всего 23,4 мм. Массивную батарею и миниатюрную материнскую плату можно разглядеть через полупрозрачную заднюю крышку прототипа.