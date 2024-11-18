Копию DeLorean из «Назад в будущее» продают на «Авито». Ценник — космос

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Необычный лот найден на просторах «Авито». Энтузиаст смог достать автомобиль DeLorean DMC-12 1982 года и прокачать ее так, как сделал бы сам Док из культового фильма «Назад в будущее». Перемещаться во времени и пространстве машина вряд ли может, а вот прокатить с ветерком вполне — модель на ходу, не попадала в аварии, а ее пробег составляет чуть менее 8000 км.По словам продавца кузов выполнен из нержавеющей стали, под капотом маломощный 2,8-литровый двигатель на 150 л.с. и механическая коробка передач. Стоит отметить, что DeLorean DMC-12 не так часто встречается в продаже, поскольку в свое время была выпущена весьма ограниченным тиражом, всего 9000 экземпляров.