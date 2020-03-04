«О приостановке производства, изменении планов или дефиците продукции говорить не приходится. К настоящему моменту наш завод в Шэньчжэне уже восстановил свою работу на 80%. Кроме того, мы не только собираемся наращивать обороты по производству смартфонов, мобильных телефонов и телевизоров, но и уже совсем скоро представим российским пользователям нашу новую товарную категорию — бытовая техника», заявил генеральный директор компании BQ Владимир Пузанов.







Российский бренд мобильной электроники BQ заявил о том, что вспышка нового коронавируса не повлияла на бизнес-процессы компании.Многие производители мобильной электроники приостанавливают или закрывают производства, но у BQ в этом смысле всё хорошо, риск распространения коронавируса не влияет на объёмы поставок смартфонов. На производственных мощностях BQ применяются меры дезинфекции: все инженеры, разработчики, проектировщики работают в специальных масках, а все рабочие помещения обрабатываются специальными препаратами.