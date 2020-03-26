Смартфоны

Распространение коронавируса COVID-19 отрицательно сказалось на продаже смартфонов по всему миру. И дело даже не в снижении производства (поскольку дефицита мобильных устройств в магазинах нет, а цены если и выросли, то выборочно и не сильно), а в том, что покупатели предпочитают экономить в сложившейся ситуации, опасаясь, что в будущем им могут экстренно потребоваться деньги.

По данным аналитической фирмы Counterpoint Research, в феврале зафиксировано рекордное падение спроса на смартфоны — на 14 процентов в сравнении с тем же месяцем годом ранее. В Китае, где число заражённых значительно больше, чем в других странах, падение оказалось ещё более заметным — 38%.

Снижению продаж также способствует закрытие фирменных магазинов и карантин, объявленный в некоторых странах. О закрытии магазинов объявляли Xiaomi, Samsung, Apple и некоторые другие бренды, однако часть магазинов открылась.

Старший аналитик в Counterpoint Research Жан Парк отмечает, что продажи смартфонов будут снижаться и дальше. Распространение коронавируса COVID-19 замедлилось только в Китае, хотя и там ежедневно фиксируется около ста случаев заражения. В других странах, в том числе России, количество заражённых увеличивается день ото дня.

Ситуация с коронавирусом также вынудила многих производителей приостановить выпуск обновлений операционной системы и разработку новых флагманских устройств. По слухам, Apple перенесла презентацию новой недорогой модели iPhone, а также не сможет выпустить смартфоны с поддержкой 5G в намеченный ранее срок.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

Будущее космических полетов: НАСА будет заправлять спутники прямо на орбите Будущее космических полетов: НАСА будет заправлять спутники прямо на орбите

Японский стартап планирует протестировать новый тип аккумуляторов на Луне Японский стартап планирует протестировать новый тип аккумуляторов на Луне

Самые выдающиеся кругосветные путешествия за 500 лет после плавания Магеллана Самые выдающиеся кругосветные путешествия за 500 лет после плавания Магеллана