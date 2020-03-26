Распространение коронавируса COVID-19 отрицательно сказалось на продаже смартфонов по всему миру. И дело даже не в снижении производства (поскольку дефицита мобильных устройств в магазинах нет, а цены если и выросли, то выборочно и не сильно), а в том, что покупатели предпочитают экономить в сложившейся ситуации, опасаясь, что в будущем им могут экстренно потребоваться деньги.
По данным аналитической фирмы Counterpoint Research, в феврале зафиксировано рекордное падение спроса на смартфоны — на 14 процентов в сравнении с тем же месяцем годом ранее. В Китае, где число заражённых значительно больше, чем в других странах, падение оказалось ещё более заметным — 38%.
Снижению продаж также способствует закрытие фирменных магазинов и карантин, объявленный в некоторых странах. О закрытии магазинов объявляли Xiaomi, Samsung, Apple и некоторые другие бренды, однако часть магазинов открылась.
Старший аналитик в Counterpoint Research Жан Парк отмечает, что продажи смартфонов будут снижаться и дальше. Распространение коронавируса COVID-19 замедлилось только в Китае, хотя и там ежедневно фиксируется около ста случаев заражения. В других странах, в том числе России, количество заражённых увеличивается день ото дня.
Ситуация с коронавирусом также вынудила многих производителей приостановить выпуск обновлений операционной системы и разработку новых флагманских устройств. По слухам, Apple перенесла презентацию новой недорогой модели iPhone, а также не сможет выпустить смартфоны с поддержкой 5G в намеченный ранее срок.
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