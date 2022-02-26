В 2022 году снова возникла угроза блокировки популярных соцсетей и мессенджеров. Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении работы Facebook. Если это случится, под запрет могут также попасть Instagram и WhatsApp. 

На это наложилась новость о появлении новой соцсети на базе блокчейна и криптовалюты Telegram — TON. Так она попала сразу в несколько трендов: еще одна альтернатива привычным соцсетям, площадка на базе блокчейна и как следствие полноценная часть Web 3.0, а также соцсеть с возможностью монетизировать страницу в ней с помощью встроенной партнерской программы. 

В феврале этого года в Telegram стали появляться посты с приглашением в новую соцсеть — Ton.Place. Ее создал бывший разработчик «ВКонтакте» Андрей Гоглев. Она интересна оригинальным движком и подходом к монетизации. За первые дни работы на площадке зарегистрировались более 20 тысяч пользователей. Разберем, что она собой представляет. 

Регистрация



Прежде всего Ton.Place интересна процессом регистрации. Чтобы туда попасть, нужно иметь аккаунт в Telegram. Указываете номер телефона, привязанный к профилю в мессенджер Павла Дурова, затем вам открывается его интерфейс. 

Важно: у Ton.Place есть только web-версия, мобильного приложения и клиента для десктопов у него нет, поэтому попасть туда можно только с помощью браузера. 

Когда вы создадите учетную запись, появится возможность просматривать часть контента, но при этом функциональность площадки и часть контента для вас будет ограничена. 

Для публикации собственных постов, оформления подписки на других пользователей или создания сообщества нужно оформить платный тариф. Цена ежемесячной подписки — 2 Toncoin в месяц (чуть более 400 рублей по текущему курсу).

Что интерфейс предлагает сделать с самого начала:
  • В настройках профиля можно указать короткий адрес своего профиля, то есть юзернейм 
  • Обязательны для заполнения поля «Имя» и «Фамилия». По этим данным вас будут видеть/искать в соцсети 
После регистрации на вас сразу начнут массово подписываться и предлагать взаимную активность (лайки, комментарии и т.д.). Это нужно для монетизации профиля, о чем мы поговорим позже. 

Функциональность



В TON Place доступны следующие функции: 
  • Создание публикаций с текстовым (до 100 знаков в одном посте), фото- и видео-контентом 
  • Публикация контента на собственной стене или в своем сообществе 
  • Комментарии под публикациями, оценка, подписка на профиль или сообщество 
  • Личные сообщения 
  • Платный контент в личных сообщениях 
  • Поиск пользователей и сообществ 
  • Реферальная программа 
  • Заработок на своих материалах  


Как видим, набор функций стандартный для всех социальных сетей 2022 года. Два момента, обращающих на себя внимание — реферальная программа и платный доступ практически ко всем функциям крипто-соцсети.

Проект построен на блокчейне TON, логично, что и все финансовые моменты завязаны на Toncoin: оплата подписки, оплата контента, выплаты начислений с реферальной программы. Для оплаты подписки и дальнейшего ввода или вывода тонкоинов необходимо установить крипто-кошелек TonKeeper. Со всех транзакций Ton.Place забирает комиссию в размере 10%, еще 0,02 Toncoin отчисляется самой сети. 

Как заработать



Самый простой способ — пригласить друга. В феврале этого года администраторы Telegram-каналов начали приглашать подписчиков в новую соцсеть. В посте указывалась специальная ссылка. Если подписчик пройдет по ней и зарегистрируется, ее владелец сможет заработать  Если вы пригласите друга по реферальной ссылке, то сможете получать 2,5% от его доходов. 

В социальной сети есть возможность монетизировать контент с помощью публикаций. Сумма выплат зависит от количества просмотров и лайков ваших постов, деньги перечисляются на счет один раз в месяц. 

Кроме того, предусмотрена возможность публикации контента с ограниченным доступом. Например, отправка фотографий и видео в личных сообщениях, просмотр которых становится доступен после оплаты. Если судить по опыту пользователей, то это могут быть чек-листы и другие инфопродукты, за которые аудитория готова платить. 

В общем, Ton.Place — это очередной стартап, вроде ClubHouse. предсказать успех или провал его невозможно. К ряду инструментов аудитория не привыкла, примет она их или нет, покажет только время. Тем не менее, в отличие от того же ClubHouse у Ton.Place есть четкий вектор развития.  


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