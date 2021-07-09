





Ульсанский национальный институт науки и технологий запустил добычу криптовалюты из испражнений студентов, преподавателей и своих гостей. В обмен на фекалии люди получают электронные монеты, которыми в вузе можно расплатиться за еду, учебники, сувениры и прочие товары.Майнинговый туалет создал доктор Чо Джэ Веон. По его словам, ежедневно человек производит около полукилограмма фекалий, которые можно преобразовать в 50 литров метана, а такого объёма газа хватит для получения 0,5 киловатт-часа электроэнергии. Полученное электричество расходуется на добычу криптовалюты. Часть монет вуз оставляет себе, а частью делится с теми, кто жертвует туалету свои фекалии.У туалета довольно сложная конструкция. В его основе лежит унитаз BeeVi с вакуумным насосом, который отправляет фекалии в подземный резервуар, расходуя минимум воды. Под землёй специальные микробы вырабатывают из фекалий метан, который затем поступает в котлы и топливные элементы для выработки тепла, преобразующегося в электричество. Добытой таким образом энергией круглосуточно питаются майнинговые фермы.Пользователи этого туалета ежедневно получают по 10 монет Ggool (по корейски это слово означает «мёд») и могут расплатиться ими в кафетериях и магазинах учебного заведения.