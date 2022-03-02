Почти из всех крупных торговых сетей и интернет-магазинов операторов связи в России исчезли смартфоны Apple. Их нет в «М.Видео», «Эльдорадо», «Связном», «МегаФоне» и билайне, а МТС распродаёт остатки по сильно завышенным ценам.
Прочие устройства Apple, в том числе планшеты, ноутбуки, смарт-часы и наушники, тоже перестали продаваться в крупных торговых сетях.Что примечательно, смартфоны Apple можно найти в интернет-магазинах «МегаФона» и билайна через поиск, в поисковой выдаче даже приводятся цены, но при переходе к товару открывается страница с ошибкой 404.
В некоторых магазинах (например, DNS и «Ситилинке») айфоны всё ещё продаются, но ассортимент стал гораздо более скудным, а цены заметно выросли. То же самое касается «серовозов», торгующих смартфонами, которые были ввезены по неофициальным экспортным каналам, причём некоторые из них даже не указывают на сайте цены, а сообщают их по телефону и резервируют товар на полчаса, после чего цена может поменяться.
Поставки устройств Apple в Россию по всем экспортным каналам были прекращены на прошлой неделе. Сейчас российские магазины распродают остатки устройств, после чего продукция Apple может исчезнуть из продажи. 2 марта часть магазинов сети re:Store оказалась закрыта, её сотрудники, по слухам, отправлены в неоплачиваемый отпуск на неизвестный срок.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Прочие устройства Apple, в том числе планшеты, ноутбуки, смарт-часы и наушники, тоже перестали продаваться в крупных торговых сетях.
Поставки устройств Apple в Россию по всем экспортным каналам были прекращены на прошлой неделе. Сейчас российские магазины распродают остатки устройств, после чего продукция Apple может исчезнуть из продажи. 2 марта часть магазинов сети re:Store оказалась закрыта, её сотрудники, по слухам, отправлены в неоплачиваемый отпуск на неизвестный срок.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru