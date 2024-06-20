На «Яндекс Маркете» появились крутейшие наушники Commo Immersive — с шумодавом и автономностью 65 часов

Александр


На «Яндекс Маркете» теперь можно заказать новые полноразмерные наушники Commo Immersive — от собственного бренда «Яндекса». Модель оснащена 40-миллиметровыми динамиками, которые обеспечивают сбалансированное звучание как на низких частотах, так и в высоких диапазонах. У Commo Immersive есть три режима: шумоподавление, прозрачность и обычный. Благодаря этому наушники подходят для прослушивания музыки любого жанра и в любой ситуации.

Три режима для разных локаций

Commo Immersive удобно использовать в шумных местах: в метро, когда хочется послушать музыку без посторонних звуков, или на улице, когда важно слышать сигналы машин и велосипедистов.

Во время активного шумоподавления наушники распознают внешние звуки и заглушают их, чтобы они не мешали прослушиванию. Такая опция подойдёт, например, для перелетов, в том числе длительных: в этом режиме новая модель способна автономно работать до 50 часов. В режиме прозрачности Commo Immersive улавливают посторонний шум и транслируют его вместе с музыкой. В итоге человек одновременно слышит и аудиодорожку, и то, что происходит вокруг. Это делает прогулки в городе безопаснее, а короткие разговоры — удобнее. В остальных ситуациях пользователям будет актуален обычный режим: в нем наушники экономят расход батареи и держат заряд до 65 часов.

Удобство в использовании и хранении

Commo Immersive оснащены датчиком приближения: когда пользователь снимает наушники, они автоматически ставят музыку на паузу. Проигрывание возобновится, если надеть наушники снова. У модели мягкие амбушюры с эффектом памяти: за счет него Commo Immersive подстраиваются под форму головы пользователя. Благодаря этому наушники удобно носить в течение долгого времени. C помощью поворотных механизмов наушники легко складываются: так они не будет занимать много места в рюкзаке или сумке.



Актуальный дизайн 

Новая модель выполнена в стильном и минималистичном дизайне из прочных материалов с покрытием Soft Touch. Наушники доступны в двух универсальных цветах: графитовом и молочном. В комплекте идёт чехол для хранения и AUX-кабель, чтобы подключить устройство, например, к ноутбуку.

Купить наушники Commo Immersive можно на «Яндекс Маркете».

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ООО «Яндекс»
ИНН: 7736207543
Erid: 25H8d7vbP8SRTvJ4Q27doN

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