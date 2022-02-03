Несколько дней назад магазин DNS выставил на продажу видеокарты GeForce RTX 3050 по рекомендованным производителем ценам — от 25 тысяч рублей. Желающих приобрести их столь дёшево оказалось так много, что сайт DNS перестал открываться за несколько минут до старта продаж, и даже если посетителям удавалось добавить видеокарту в корзину, то при оформлении покупки они видели сообщение о том, что товара больше нет в наличии.
Все видеокарты GeForce RTX 3050 были раскуплены в DNS за несколько секунд, а затем объявления об их продаже с накруткой от 20 тысяч рублей появились на онлайн-барахолках. После этого поползли слухи, что все карты были выкуплены сотрудниками DNS, которые решили нажиться на дефицитном товаре. Геймеры даже решили проучить перекупов: они начали публиковать обманные объявления о продаже GeForce RTX 3050 за 25 тысяч рублей (хотя у них и не было этих видеокарт) с призывом не покупать их дороже, чтобы не давать спекулянтам возможности заработать.
Основатель и президент DNS Дмитрий Алексеев прокомментировал ситуацию в фейсбуке. По его словам, торговая сеть допустила ошибку, когда выставила в продажу дефицитный товар. Он также поделился примерной статистикой: в наличии была 1000 видеокарт, а желающих приобрести их было в 30 раз больше, соответственно, 29 человек из 30 остались недовольны тем, что им не досталось желаемого товара, они начали строить теории заговора и назначать виновных.
На сайте DNS приводится список с указанием того, сколько видокарт GeForce RTX 3050 было продано жителям того или иного города. Лидируют Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск (75, 58 и 38 видеокарт). Примечательно, что некоторые видеокарты так и не были выкуплены, хотя клиентам удалось оформить заказ. Они будут возвращены на склад, и их выставят в продажу после следующей поставки.
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