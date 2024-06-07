Культовый бренд вернётся с новым смартфоном

Компания HTC объявила дату презентации своих новинок — она состоится 12 июня. На этом мероприятии, судя по тизерной картинке, будет показан новый смартфон, причём даже можно наблюдать, как он выглядит сбоку.
Ранее подразделение HTC Vive, занимающееся выпуском гарнитур виртуальной реальности, опубликовало изображение, на котором показано что, очень похожее на смартфон. На экране есть надпись All4u («всё для тебя»), причём она выглядит как намёк на выпуск смартфона U24, последователя прошлогодней модели U23.
На сайтах Geekbench и Bluetooth SIG уже замечены упоминания нового смартфона HTC с кодовым наименованием 2QDA100. Указано, что он будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen и 12 ГБ оперативной памяти, а в качестве операционной системы используется Android 14. Не исключено, что от предыдущей модели сохранится экран с разрешением Full HD + и частотой обновления 120 Гц и корпус с защитой по стандарту IP67.
Именно компания HTC выпустила первый в мире смартфон на базе Android, а до этого у неё был большой опыт производства устройств с Windows Mobile как под своим брендом (тогда она называлась Qteq), так и по заказу более именитых торговых марок. Она долгое время оставалась одним из лидеров этого рынка, но за последние годы её доля упала почти до нуля, хотя, как мы видим, она то и дело всплывает с новыми моделями (которые, впрочем, оказывается мало интересны массовой аудитории).
Ранее подразделение HTC Vive, занимающееся выпуском гарнитур виртуальной реальности, опубликовало изображение, на котором показано что, очень похожее на смартфон. На экране есть надпись All4u («всё для тебя»), причём она выглядит как намёк на выпуск смартфона U24, последователя прошлогодней модели U23.
На сайтах Geekbench и Bluetooth SIG уже замечены упоминания нового смартфона HTC с кодовым наименованием 2QDA100. Указано, что он будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen и 12 ГБ оперативной памяти, а в качестве операционной системы используется Android 14. Не исключено, что от предыдущей модели сохранится экран с разрешением Full HD + и частотой обновления 120 Гц и корпус с защитой по стандарту IP67.
Именно компания HTC выпустила первый в мире смартфон на базе Android, а до этого у неё был большой опыт производства устройств с Windows Mobile как под своим брендом (тогда она называлась Qteq), так и по заказу более именитых торговых марок. Она долгое время оставалась одним из лидеров этого рынка, но за последние годы её доля упала почти до нуля, хотя, как мы видим, она то и дело всплывает с новыми моделями (которые, впрочем, оказывается мало интересны массовой аудитории).
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