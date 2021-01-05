AirTags

Apple планирует выпустить свои маячки для отслеживания предметов AirTags, устройство для работы с дополненной реальностью и другие новые продукты в 2021 году. Об этом сообщает авторитетный аналитик Минг-Чи Куо.

Ожидается, что AirTags помогут отслеживать свои личные вещи, такие как ключи, кошельки и рюкзаки, с помощью приложения «Локатор». Предыдущие слухи также указывают, что Apple работает над гарнитурой и очками для дополненной реальности (AR). Куо не уточняет, какое конкретно устройство компания представит в 2021 году.

Помимо этого аналитик сообщил, что Apple планирует выпустить в течение года новые AirPods, расширить линейку компьютеров Mac на процессорах M1 и свои первые устройства с дисплеями Mini-LED. Ранние утечки указывали, что дисплеи новой технологии получат 12,9-дюймовый iPad Pro и ноутбуки MacBook.

Куо ранее заявлял, что Apple выпустит обновленные модели MacBook Pro с 14- и 16-дюймовыми экранами Mini-LED и чипами M1 в 2021 году, а также обновленный MacBook Air с новым дисплеем и процессором собственной разработки в 2022 году. Купертиновцы объявили на прошлогодней конференции для разработчиков WWDC, что переведут все компьютеры Mac на Apple Silicon в течение двух лет.


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Источник:

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