Куо: iPhone, AirPods и другие устройства Apple лишатся ключевого компонента. Компанию задавили государства?

Apple откажется от Lightning во всей своей продукции, включая AirPods. Изменения коснутся не только iPhone. Об этом сообщает аналитик Минг-Чи Куо.
Среди них будут AirPods, Magic Keyboard / Trackpad / Mouse, MagSafe Battery. Ключом к успеху Lighting был iPhone. Если смартфоны компании его лишатся, оснащать им другие девайсы не будет смысла, так как это доставит исключительно проблемы.
Ранее ходили слухи, что Apple готовит к выходу iPhone без портов. Куо говорит, что этого не случится в обозримом будущем. iPhone без разъема для проводной зарядки «вызовет больше проблем, чем решит, из-за текущих ограничений беспроводных технологий и неготовой экосистемы MagSafe».
Ранее сообщалось, что модельный iPhone 15 выйдет
с USB-C вместо Lightning. На Apple давят государства, которым важно, чтобы устройства пришли к единому разъему для проводной зарядки.