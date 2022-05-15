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Куо: iPhone, AirPods и другие устройства Apple лишатся ключевого компонента. Компанию задавили государства?

Денис
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Apple откажется от Lightning во всей своей продукции, включая AirPods. Изменения коснутся не только iPhone. Об этом сообщает аналитик Минг-Чи Куо.
 
Среди них будут AirPods, Magic Keyboard / Trackpad / Mouse, MagSafe Battery. Ключом к успеху Lighting был iPhone. Если смартфоны компании его лишатся, оснащать им другие девайсы не будет смысла, так как это доставит исключительно проблемы. 

Ранее ходили слухи, что Apple готовит к выходу iPhone без портов. Куо говорит, что этого не случится в обозримом будущем. iPhone без разъема для проводной зарядки «вызовет больше проблем, чем решит, из-за текущих ограничений беспроводных технологий и неготовой экосистемы MagSafe». 

Ранее сообщалось, что модельный iPhone 15 выйдет с USB-C вместо Lightning. На Apple давят государства, которым важно, чтобы устройства пришли к единому разъему для проводной зарядки. 
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Источник:
9to5mac
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Комментарии

saintmaybach
+829
saintmaybach
Ну не знаю. Усбц норм конечно. Но лайтнинг тоньше
15 мая 2022 в 20:43
#
Disney
+134
Disney
Значит и магазин будет альтернативный и доступ к nfc👍
15 мая 2022 в 20:44
#
Seagull
–878
Seagull
Давно пора прекратить этот разъемный беспредел
15 мая 2022 в 20:46
#
fanatik911
+974
fanatik911
Шляпа! Лучше лайтнинга нет разъёма для телефона! С тайпс только больше путаницы! Одни кабели одно поддерживают, другие другое.
15 мая 2022 в 20:56
#
+10
AID_001624.10116c5996464ba9bc335b7ded005bd3.0833
Лайтнинг мой провод потрёпан с двух сторон и уже видно алюминиевые жилы и работает без проблем. А этих Тайп Си куча сломалось нафиг.
15 мая 2022 в 21:20
#
+4295
Carter_Mayers
Куо может и ошиваться, учитывая сколько раз в последние несколько лет он лошился, верить уже наверное не стоит этим аналитикам. Сам конечно за Lightning, надеюсь в iPhone он останется, хотя бы ещё на несколько лет. Рано или поздно, конечно, может появиться и новый разъём но не обязательно через год
15 мая 2022 в 21:51
#
s_medik
+2788
s_medik
Кто может вкратце описать, почему не существует переходников Lightning — USB-C и наоборот?
15 мая 2022 в 23:45
#
+2
RRR Rrr s_medik
Это как с USB штекером,перевернул не пошел контакт ,все пошло из за экономвыгоды
16 мая 2022 в 01:06
#
Руслан
+61
Руслан
А в предыдущей статье, которую автор выложил, где блогеру прислали прототип iPhone 14 pro, ясно указано на то, что никуда лайтинг не денется. В видео тоже блогер об этом и говорит, и показывает. Как так?))
15 мая 2022 в 23:54
#
s_medik
+2788
s_medik Руслан
В статье речь про iPhone 15.
16 мая 2022 в 08:50
#
GrenKain
+307
GrenKain
Почему апл никак не сделает лайтнинг, но со скоростями тайп си?! 🤔
16 мая 2022 в 00:09
#
–472
n0mer GrenKain
Слушай, уже иос16 на подходе, а в телефоне нельзя удалять контакты одной кнопкой без нереального гемора. Ты слишком много хочешь от этой компании 🤣
16 мая 2022 в 09:36
#
S.T.A.L.K.E.R.
+312
S.T.A.L.K.E.R. n0mer
А зачем тогда вы их все заносили 😁😁😁⁉️
Вчера в 21:50
#
S.T.A.L.K.E.R.
+312
S.T.A.L.K.E.R. GrenKain
А для чего ?! Давно вы айфон к тунцу или компу подрубали??
Вчера в 21:52
#
+113
londi
Для начала бы неплохо тайп си одинаковые выпускать. А то их там 1000 шт разных. 😰 инженером нужно быть что бы вникнуть.
2 часа назад в 07:07
#