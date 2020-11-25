





По словам аналитика Минг-Чи Куо, Apple планирует выпустить дополнительные модели MacBook с процессорами собственной разработки во второй половине 2021 года в рамках своего двухлетнего перехода от Intel во всей линейке компьютеров Mac.В своем новом отчете, Куо рассказал, что эти модели MacBook получат новый дизайн. Он не уточнил, какие это будут модели, но ранее утверждал, что модернизированные 14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro с M1 будут выпущены в конце второго или третьего квартала 2021 года. Слухи указывают, что в этот промежуток времени будут также выпущены 24-дюймовый iMac и компактная версия Mac Pro.Куо добавил, спрос на новый iPad Air оказался выше, чем ожидалось. Заглядывая в будущее до 2021 года, аналитик ожидает, что импульс роста iPad будет обуславливаться внедрением новых технологий, таких как экраны miniLED и поддержка 5G. Он ожидает выхода во второй половине следующего года нового недорого планшета, предположительного это будет iPad девятого поколения.Куо также ожидает, что AirPods третьего поколения будут запущены в конце второго квартала 2021 года. По его словам, их дизайн будет похож на AirPods Pro, но они, вероятно, не получат систему активного шумоподавления.Аналитик прогнозирует, что импульс поставок новых Apple Watch в 2021 году выиграет от инновационных функций управления здоровьем и улучшенного форм-фактора, но неясно, имеет ли он в виду новые варианты корпусов AW Series 6 или это относится к грядущему модельному ряду Series 7.