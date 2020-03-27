Переход Mac с процессоров Intel на чипы собственной разработки может состояться быстрее, чем мы думали. Согласно новой исследовательской заметки аналитика Минг-Чи Куо, Apple планирует выпустить «несколько» компьютеров Mac на базе ARM в 2021 году в форм-факторе ноутбуков и настольных ПК.Куо полагает, что переход на ARM позволит Apple сократить расходы на процессоры на 40-60 процентов. По его словам, компания запустит свой первый ARM-ноутбук с собственным чипом в четвертом квартале этого года или в первом квартале следующего.Относительно процессоров x86 от Intel или AMD, проекты ARM зачастую ассоциируются с мобильными устройствами из-за их большей энергоэффективности, что обеспечивает таким продуктам, как iPad, длительное время автономной работы без необходимости в активной системе. Таким образом, возможно, Apple будет рассматривать свои наиболее мощные процессоры A-серии в качестве подходящей альтернативы для MacBook.Что касается настольных ПК, то тут получается интригующая ситуация, поскольку эффективность энергопотребления тесно связана с производительностью. Каких характеристик можно будет добиться, например, от чего-то вроде нового чипа iPad Pro A12Z в корпусе iMac с активным охлаждением и постоянным питанием? В любом случае, похоже, что переход на ARM станет большой новостью для модельного ряда компьютеров Mac в следующем году.