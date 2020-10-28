Как и ожидалось, iPhone 12 Pro оказался в большом дефиците по всему миру, в том числе в России. В большинстве магазинов этой модели нет в наличии и неизвестно, когда она появится, а на сайте Apple указана отправка в течение 2-3 недель.
Дефицитом iPhone 12 Pro стали пользоваться работники магазинов, на vc.ru рассказано об одном из таких случаев. Работник одного из салонов связи отказывался продавать выставленный на витрине iPhone 12 Pro, мотивируя это тем, что товар зарезервирован. В то же время он выставил этот смартфон на Avito, накинув на «официальную» цену сверху ещё 10 тысяч рублей, и назначал покупателям встречу в салоне, где работает. Очевидно, его расчёт был на то, что он возьмёт 110 тысяч рублей и проведёт товар по кассе за 100 тысяч, а 10 тысяч оставит себе.
Также известны случаи, когда интернет-магазины принимают заказы на iPhone 12 Pro (с онлайн-оплатой или без неё), а когда покупатель приходит за устройством, оказывается, что его нет в наличии. Покупку приходится отменять, а возврат денег на карту может занимать несколько недель.
На вторичном рынке дефицита iPhone 12 Pro нет, но за возможность приобрести эту модель прямо сейчас без ожидания придётся доплатить около 10-15 тысяч рублей сверху от цены в магазинах.
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Не вижу вообще ни одного довода его покупать, хоть что-то новое завезли бы, что бы такие цены задирать.
Мне про больше нравится. Цвета синий и золотой. Понравились оба.
У меня сейчас зелёный и я скорее куплю золотой :)
Так и живем, сыр с плесенью, вино старое , машина без крыши.)