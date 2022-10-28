Курение смертельно опасно для гаджетов
Александр Кузнецов —
Пользователь Reddit с ником Polak5677 продемонстрировал, как выглядит начинка PlayStation 4 курильщика. Внутренности консоли оказались забиты вязкой пылью.
Polak5677 признался, что много курит, но не подозревал, что это вредно не только для него, но и для техники. Обычную пыль было бы легко вычистить, но сигаретный дым выделяет смолы, из-за которых пыль превращается в едкую и трудно вычищаемую субстанцию. Такая пыль осела на лопастях кулера, задней стенке и в радиаторных решётках, из-за неё охлаждение консоли было затруднено, а это, в свою очередь, могли привести к выходу из строя различных компонентов, в том числе процессора и видеочипа.
Аналогичные загрязнения могут быть и у другой техники, которая охлаждается вентиляторами, например, у ноутбуков и компьютеров. Чтобы подобного не происходило, нужно воздержаться от курения дома и время от времени проводить профилактическую чистку гаджетов от пыли.
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