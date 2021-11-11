На AliExpress стартовала крупнейшая в этом году распродажа 11.11. На ней можно приобрести очень необычные устройства — например, станок для лазерной гравировки Aufero Laser 1.
Этот станок можно использовать для «выжигания» рисунков, узоров и надписей на различных поверхностях, включая дерево, металлы, кожу, стекло, бумагу, пластик, керамику и даже камень. Уметь красиво рисовать не требуется, поскольку станок подключается к компьютеру со специальной программой и автоматически делает гравировку по заданному шаблону.
С его помощью вы можете создавать настоящие шедевры и кастомизировать свои гаджеты, добавляя им уникальное оформление, которого нет больше ни у кого другого.
Продавец обеспечивает быструю обработку заказов, ускоренную доставку и даже предоставляет годовую гарантию на это устройство. Обладатели Aufero Laser 1 и других гравировщиков этого производителя общаются в группе на Facebook и в других соцсетях, там они делятся друг с другом различными инструкциями и советами.
Aufero Laser 1 обычно продаётся за 199 или 299 долларов в зависимости от характеристик и комплектности. На период распродажи цена была снижена, а магазин предоставляет купон на 2 доллара для дополнительной скидки. В результате этот гравировщик можно купить дешевле — за 193,68 или 292,01 доллара в зависимости от модели.
Купить гравировщик Aufero Laser 1 на распродаже 11.11
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