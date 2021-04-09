Компания LG представила проектор LG CineBeam HU810PW для домашних кинотеатров высокого уровня. Среди главных преимуществ новинки трёхканальный двухцветный лазерный источник для точной цветопередачи, цветовой охват 97% от спектра DCI-P3, разрешение 4К UHD, а также яркость 2700 ANSI люмен для высокого контраста и расширенного цветового диапазона HDR.
Новая модель обеспечивает разрешение 8,3 мегапикселя для максимальной диагонали экрана 300 дюймов. Благодаря функциям сдвига линзы (H ± 24%, V ± 60%) и Zoom x1,6 можно установить устройство в удобном месте и настроить проекцию по размеру и местоположению. Проектор получает видеоконтент через соединение HDMI 2.1 и может выводить 10-битную картинку с характеристиками 4:4:4 RGB.
Режим диафрагмы предназначен для качественного отображения картинки как при ярком освещении, так и в темном помещении: в зависимости от условий освещения пространства для просмотра вы можете изменить режим диафрагмы. Адаптивная контрастность придает большую глубину изображению, настраивая мощность излучения лазерного источника под изображение, чтобы обеспечить высокий контраст. Яркие сцены выглядят ярче, в то время как темные сцены остаются детализированными с глубокими черными деталями и тенями. Режим Filmmaker отключает сглаживание движения и другие настройки обработки видео, позволяя точно передавать задумку режиссёра.
Режим HDR Pro увеличивает качество, делая яркую часть изображения ярче, а темную темнее, используя детали темной стороны. Устройство совместимо почти со всеми отраслевыми стандартами HDR (HDR10, Dynamic Tone Mapping, HLG и HGiG). Лампа проектора рассчитана на продолжительный срок службы до — 20 000 часов при высокой яркости и 30 000 часов в экономичном режиме. Такого ресурса хватит, чтобы посмотреть не менее 10 тысяч полнометражных фильмов или на 27 лет, если ограничиться одним фильмом в день.
Благодаря поддержке Dolby Atmos, пользователю проектора не потребуется дополнительное оборудование для получения звука высокого качества. Встроенные в проектор стереодинамики мощностью по 5 Вт позволяют громко и качественно воспроизводить звук, не подключая внешнюю аудиосистему.
WebOS 5.0 вы можете просматривать различные телешоу и фильмы, подключившись к сети Wi-Fi. Вы можете просматривать видео с помощью встроенных приложений Amazon Prime Video, MEGOGO, iVi, Okko, Kinopoisk HD других. А управлять проектором можно при помощи пульта Magic с подсветкой. Также поддерживается трансляция звука и видео помощью AirPlay 2 (для устройств iOS), Screen Share (для беспроводных устройств с поддержкой Miracast) и подключение акустики или наушников посредством Bluetooth. Кроме того, можно воспроизводить файлы с USB-носителей.
Проектор LG HU810PW ожидается в продаже в России в мае 2021 года. Более подробная информация доступна на сайте LG.
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