



Компания General Motors собирается возобновить продажи пикапов Hummer в 2022 году. Известно, что новая модель станет полностью электрической.



Дизайн автомобиля и его технические характеристики пока не раскрываются. Производство начнётся в 2021 году на заводе General Motors в Детройте-Хамтрамке.



Предполагается, что General Motors создаст электропикап на основе одной из моделей Hummer. В последующие годы компания выпустит ещё несколько подобных внедорожников. По данным источников The Wall Street Journal, General Motors не планирует возрождать бренд Hummer. Вместо этого новый автомобиль будет продаваться под торговой маркой GMC — это бренд грузовиков и внедорожников General Motors. Для маркетингового продвижения этой модели привлечён известный баскетболист Леброн Джеймса, первая реклама будет запущена в феврале 2020 года.



О том, что General Motors хочет возродить производство пикапов Hummer, стало известно в октябре 2019 года. В General Motors обсуждали возрождение этого бренда, но, вероятно, решили, что о нём мало кто помнит. Автомобили Hummer не выпускаются с 2010 года.







