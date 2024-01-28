Легендарный производитель смарт-часов ушёл с рынка

Александр


Компания Fossil объявила об отказе от производства смарт-часов. Её продукция была очень популярна в прошлом, но не выдержала конкуренции с Apple Watch и дешёвыми китайскими гаджетами.

Последними моделями смарт-часов для Fossil станут модели из линейки Gen 6. Первая из них была выпущена летом позапрошлого года, а осень  вышло пополнение — Wellness Edition с обновлённой прошивкой. Fossil обещает какое-то время выпускать обновление ПО и решать проблемы, связанные с его использованием. В 2023 году от компании ждали новые часы, но анонса так и не случилось, а это значит, что отказ от этой категории продуктов был не спонтанным, а продуманным.

Fossil сосредоточится на других сегментах бизнеса. В частности, продолжит выпускать традиционные часы, изделия из кожи, ювелирные изделия и аксессуары для смартфонов.

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Комментарии

+611
franzisonfire
Вот и у меня они лежат:(
2 часа назад в 21:56
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+820
Paspartu
Никогда о них не слышал
час назад в 22:44
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