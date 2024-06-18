Lego готовит новый набор по Star Wars, от которого будут в шоке все фанаты франшизы

Фархад
SW

Пользователь Reddit под ником ClayBricks опубликовал фотографии будущего набора Lego по вселенной «Звёздных войн», который должен поступить в продажу этим летом. Похоже, сага о джедаях заразилась трендом мультивселенных.

Судя по упаковке, набор Dark Falcon (75389) будет приурочен к выходу анимационного мини-сериала из четырех частей Star Wars: Rebuild the Galaxy. Его премьера состоится 13 сентября.

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На лицевой стороне коробки мы видим легендарный Сокол Тысячелетия, но в чёрном цвете, хотя по канону он должен быть серым. Внизу видны 6 мини-фигурок: Джедай Вейдер, пляжный Люк Скайуокер, Дарт Джа Джа Бинкс, Дарт Рей, Охотник за головами C-3PO и Дарт Дев Гриблинг. Такого поворота вы точно не ожидали.

SW

Автор инсайда утверждает, что набор Dark Falcon (75389) из 1579 деталей поступит в продажу с 1 августа по цене $179,99. Вместе с ним Lego планирует выпустить набор X-Fighter и Tie-Wing (75393) на 1063 детали за $109,99.
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Источник:
Reddit
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Комментарии

+87
itsMadMikey
Беру:)
45 минут назад
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